溪頭抗炎專案優惠價 平日住房2人1室只要約半價

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響下，國人旅遊意願也偏低，南投的溪頭自然教育園區，近日的入園人數就從每日5000多人，急降至2000人不到，園方為鼓勵民眾到開放的自然森林空間，提升自身免疫力，推出「抗炎專案」，以近半價的房價，希望爭取國人在防疫期間，避開人群聚集，到溪頭森林步道健行，吸收森林芬多精，鄰近的溪頭青年活動中心更推出「買一送一」優惠專案。

台大實驗林管理處表示，新冠肺炎疫情影響不少國人出遊的意願，許多平日搭遊覽車前來的銀髮族遊客，擔心旅遊會增加感染風險，園區從每天至少4000至5000人上山，剩下每天不到2000人。

園方因應入園人數大幅減少，3月31日前推出平日2人1室 1300元的抗炎專案價格，周六、國定假日、連續假期間每人加價500元，含自助式早餐、中餐（懷舊便當，第一天或第二天用餐皆可）、晚餐（合菜）外，還可選擇升等二大床房型，以及免費入園、停車，6人同行可升等家庭式木屋，但不接受指定房型。

溪頭自然園區指出，園方已加強環境清潔消毒，並要求執勤人員戴口罩，且每日量體溫，若發現有感冒等症狀即暫停工作就醫，鼓勵國人出遊戶外開外空間來抵抗肺炎疫情，建議一般民眾有空多到溪頭走走，提升免疫力。