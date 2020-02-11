快訊

信仰的小偷？瑞典「宣教新疆」的歷史秘話與羞恥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

溪頭抗炎專案優惠價 平日住房2人1室只要約半價

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
武漢新冠肺炎疫情延燒，衝擊溪頭森林遊樂區的來客數；業者推出「抗炎專案」，以住房半價爭取遊客。記者黑中亮／攝影

新冠肺炎（武漢肺炎疫情影響下，國人旅遊意願也偏低，南投的溪頭自然教育園區，近日的入園人數就從每日5000多人，急降至2000人不到，園方為鼓勵民眾到開放的自然森林空間，提升自身免疫力，推出「抗炎專案」，以近半價的房價，希望爭取國人在防疫期間，避開人群聚集，到溪頭森林步道健行，吸收森林芬多精，鄰近的溪頭青年活動中心更推出「買一送一」優惠專案。

台大實驗林管理處表示，新冠肺炎疫情影響不少國人出遊的意願，許多平日搭遊覽車前來的銀髮族遊客，擔心旅遊會增加感染風險，園區從每天至少4000至5000人上山，剩下每天不到2000人。

園方因應入園人數大幅減少，3月31日前推出平日2人1室 1300元的抗炎專案價格，周六、國定假日、連續假期間每人加價500元，含自助式早餐、中餐（懷舊便當，第一天或第二天用餐皆可）、晚餐（合菜）外，還可選擇升等二大床房型，以及免費入園、停車，6人同行可升等家庭式木屋，但不接受指定房型。

溪頭自然園區指出，園方已加強環境清潔消毒，並要求執勤人員戴口罩，且每日量體溫，若發現有感冒等症狀即暫停工作就醫，鼓勵國人出遊戶外開外空間來抵抗肺炎疫情，建議一般民眾有空多到溪頭走走，提升免疫力。

另外溪頭青年活動中心也配合園區抗炎專案，也推出3天2夜健康普拉斯PLUS+1優惠專案，等同買一送一，主打增加芬多精、負離子、活氧，來提升國人活力健康為訴求，呼籲走出戶外一同抗炎。

武漢新冠肺炎疫情延燒，衝擊溪頭森林遊樂區的來客數；業者推出「抗炎專案」，以住房半價爭取遊客。記者黑中亮／攝影
溪頭森林遊樂區業者推出「抗炎專案」，以住房半價爭取遊客。記者黑中亮／攝影

溪頭 武漢肺炎 疫情
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

美股再創新高 投資人關注企業財報與武漢肺炎疫情

武漢肺炎疫情最新：全球累計逾4萬人確診 逾千人死亡

防範武漢肺炎 陸外交官赴俄履新遭隔離

武漢肺炎 印度2名確診病患恢復良好

相關新聞

接連罹患下咽和食道癌 醫要他戒香菸、檳榔和酒

一名56歲茶農為了提神，40年來香菸、檳榔、酒不離身，導致胃潰瘍、吐血及腹痛接連而來，兩年前經胃鏡細心檢查發現罹患早期下...

溪頭抗炎專案優惠價 平日住房2人1室只要約半價

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響下，國人旅遊意願也偏低，南投的溪頭自然教育園區，近日的入園人數就從每日5000多人，急降至2...

新系重掌綠黨團 布局台中市長選舉？

台中市議會國、民兩黨占了9成席次，兩黨團幹部改選都走向年輕化，凸顯1月總統、立委大選結果，讓兩黨高度戒備，未來每個動作都可視為2年半後登場的市長、議員選舉作準備。

年輕化！台中議會黨團 藍綠都減15歲

總統與立委大選剛落幕，中市議會國、民兩黨團改選，黨團幹部年齡都年輕化。國民黨團新任書記長陳政顯說，採老幹新枝、年輕多元化，增強戰力。民進黨團總召陳世凱表示，跨黨派吸納幹部，未來會好好扮演在野黨角色，厚植實力。

「疫」級應變！溪頭祭抗炎專案 住房半價優惠

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情衝擊，溪頭自然教育園區入園人數原本每日5000多人，急降到每天不到2000人，園區推出「抗炎專案」，以接近半價的住房優惠爭取遊客，鄰近的溪頭青年活動中心更祭出「買一送一」優惠。

潭子改建棒壘球場 預計年底動工

台中潭子運動公園原有簡易棒壘球場，後來市府規劃為潭子國民運動中心，球場得另覓土地設置，立委楊瓊瓔、議員賴朝國與台中市運動局現勘後，將斥資2500萬元，在聚興營區興建簡易球場。

配合防疫又辦台灣燈會 中市緩開臨時會

台中市議會原訂2月18日至27日召開臨時會，昨召開程序委員會，市府表示團隊要辦台灣燈會、又要配合防疫，如開議會臨時會形同「蠟燭兩頭燒」經藍綠議員激辯後，議長張清照宣布緩開臨時會，延至何時召開將由政黨協商。

反火化場！芳苑5千人連署撤案

彰化縣芳苑鄉公所有意蓋火化場，芳苑鄉反火化場自救會昨天號召10輛遊覽車500多位民眾先到芳苑鄉公所抗議，再到彰化縣府遞交陳情書，要求公所撤案，並在一周內公開宣布停止火化場開發，彰化縣府民政處長賴致富表示，縣府目前還未接到任何公所提出火化場興辦事業計畫申請。

擊敗悲慘人生 王盈之老師勉勵學生「我做到了，你們一定可以」

台中市僑泰高中教師、弘光科技大學幼兒保育系校友王盈之，曾榮獲師鐸獎、全國SUPER教師高中職首獎、寶佳教育大愛教師，她曾有坎坷境遇，高中時被繼父家暴右眼險瞎、曾被黑道追討前夫債務、幫同事作保又扛債，連續劇般人生，她沒被擊倒，在老師、同學協助下，帶著年幼女兒努力兼差完成學業，站出來分享自己歷程，鼓勵學生別放棄；她常向學生說：「你們沒有我苦，我做到了，你們一定可以做得到」。

南投燈會遊客銳減百萬 縣長：明年再找銅梁火龍

2020南投燈會昨晚閉幕，但今年受新冠肺炎（武漢肺炎）影響，重點表演重慶銅梁火龍不來，掉了百萬人次；南投縣長林明溱說，為期21天的活動吸引將近400萬人次，比去年的510萬少了許多，明年再邀銅梁火龍來台，搭配本土團演出。

乾德宮「田中媽」歸誰管理？ 前後任鎮長對簿公堂

彰化縣田中鎮信仰中心乾德宮「田中媽」5年多前因為新舊鎮長交接出現糾紛，雙方對簿公堂，如今管理單位鬧雙包，田中鎮長洪麗娜根...

武漢肺炎防疫 南投居家檢疫列管仍有74人

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情延燒他國，而我國目前也已確診18例，全台皆有居家檢疫關懷對象，南投縣也配合中央動員地方村里長及幹...

熱門新聞

台積電嘉義徵400名技術員 年薪上看60萬

屏東霧台部落旅遊下月入法 私闖哈尤溪等秘境將開罰

侯友宜鐵腕再現 拆除板橋大觀路長期鐵皮違建

陳致中質疑發抗菌液違行政中立 高市府：廠商全台免費送

捷運亞東醫院2號出口 周六起封閉加裝電扶梯

武漢肺炎防疫 南投居家檢疫列管仍有74人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。