彰化縣百萬人口卻沒火葬場 殯葬業要縣府拿出魄力解決

彰化是百萬人口大縣，卻是全國唯一沒有火葬場的縣市，內政部鼓勵彰化興建，有可能爭取到較多的補助款，芳苑鄉有意爭取，卻還在評估階段遭鄉民動員抗議，彰化殯葬業無奈地方必要建設成政治議題，希望縣府拿出魄力協助解決，不要連動都沒動就怕被罵。

芳苑鄉600多名鄉親今天上午到芳苑鄉公所抗議，要求鄉長出面，簽署火葬場撤案承諾，民眾喊者「鄉長出來」，還有作勢要衝進公所，現場警方組起人牆嚴陣以待，鄉公所派出主任秘書王文欽，他說明時一再遭激動民眾打斷，最後接下自救會的連署書。

王文欽說，鄉長因跑攤看到許多喪家辦喪事舟車勞頓，相當辛苦，才會有興建火葬場的想法，但都僅在了解在地聲音的階段，根本還沒啟動，興建火葬場需經過環評通過再提興辦計畫，由縣府向上報給內政部，才有經費補助，確實動工至少要三年後，鄉長到時已卸任，實在是出自於長遠想法，希望留給鄉親創造財政的建設。

芳苑鄉早在20多年前就有意爭取火葬場，當時不用環評，公所甚至向內政部申請獲准5000萬元可發包動工，卻因面臨鄉長連任選舉，最後開發案暫緩，經費遭收回，20年後再爭取抗議聲浪未減。

彰化葬儀社商業同業公會理事長賴翠蓮說，彰化長期被當二等公民，雲林虎尾火葬場現在已限制外縣市人數，台中外地收費比本地貴一倍，以後量能未必可接受外縣市，過去多個鄉鎮長有意願蓋火葬場，卻因民意反對無疾而終，縣在在建設推動上占重要角色，對於火葬場興建卻長期處於被動，呼籲要拿出魄力積極溝通、解決。