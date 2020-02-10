南投燈會遊客銳減百萬 縣長：明年再找銅梁火龍

2020南投燈會昨晚閉幕，但今年受新冠肺炎（武漢肺炎）影響，重點表演重慶銅梁火龍不來，掉了百萬人次；南投縣長林明溱說，為期21天的活動吸引將近400萬人次，比去年的510萬少了許多，明年再邀銅梁火龍來台，搭配本土團演出。

林提到，今年燈會因新冠肺炎疫情在陸失控，原訂參展友好城市燈區被迫取消，最受民眾關注的重慶統梁火龍也無法來台，加上春節連假遭遇低溫等因素，遊客量大減百萬人次，雖不如去年，但在疫情和天氣夾擊下，有這樣的人數已很滿意。

另，廣達5.6公頃的貓羅溪高灘地旁花海，今年除栽種波斯菊等花卉，還有3座風鈴，除白天可遊賞，入夜更成為花海燈區，而以無人機搭配璀璨水舞，並邀「Coming True Fire Group」即將成真火舞團支應頂替火龍演出，也都大獲好評。

林明溱今在縣務會議上表示，今年重慶銅梁火龍無法來，但縣府團隊迅速補救找來本土火舞團演出，其表現也十分出色，但吸引力仍不及火龍，明年將會再邀銅梁火龍來燈會，若能成行會規劃由兩團分別擔綱壓軸，讓燈會活動天天都精采。