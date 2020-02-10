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影／王惠美口罩也用3天 補教業者：不能成防疫破口
武漢新冠肺炎疫情緊張，高中職以下延後開學，許多學生只好擠到安親班、補習班，讓補教業者壓力更大，彰化縣長王惠美今天下午視察彰化市補教業者，針對補教業者缺乏口罩，王惠美也建請中央應適度釋出口罩給補教界，才能保障補教界老師和學生們的健康。
「我這個口罩也用3天了」王惠美今天視察補習班時脫口說，健康民眾不必戴口罩，應把口罩留給醫療等第一線的工作同仁，所以她的口罩也用3天了，還會重複消毒再用。
彰化縣補習教育協會理事長林建民說，不能讓補習班成為防疫漏洞，防疫像作戰，若沒武器，作戰會很困難，由於安親班與補習班環境比起國中小的校園環境更密閉，為了安全防護，現在師生都是戴口罩上課。
林建民說，部分學生若買不到口罩也得由補習班提供，所以補習班業者也都到處找口罩，補教業者也曾聯合拜訪過教育部，希望政府可以比照托兒所，提供支援口罩，業者都很願意買，只是怕買不到而己。
王惠美說，彰化縣有不少口罩工廠，但現在連縣府也拿不到口罩，原本統計彰化縣每日醫療、養護機構、軍警消等單位每日需求量約7萬多個，但中央前4天才給12萬個，只能靠先前的儲備口罩應急，而確實有不少家長因工作需求，必須把小孩送到安親班、補習班，也建議中央應適度支援補教業的口罩需求，讓補習班能加強防疫工作。
彰化縣衛生局長葉彥伯表示，彰化縣每日醫療、長照、軍警消及第一線防疫人員每天口罩需求量是7萬5千個，其中各醫院等醫療口罩需求是5萬個，且需安全儲備到一個月，但最近口罩的安全儲備量甚至低到僅剩一周，所以彰化縣醫療人員所用的口罩才會也採實名制發放，幸好近3天每天中央已補到6萬個，讓彰化縣稍微鬆口氣。
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