乾德宮「田中媽」歸誰管理？ 前後任鎮長對簿公堂

彰化縣田中鎮信仰中心乾德宮管理單位鬧雙包，信徒今天要求有心人士「放媽祖一馬」。記者林敬家／攝影

彰化縣田中鎮信仰中心乾德宮「田中媽」5年多前因為新舊鎮長交接出現糾紛，雙方對簿公堂，如今管理單位鬧雙包，田中鎮長洪麗娜根據組織章程規定，目前擔任寺廟管理人，但前鎮長、現任議員鄭俊雄人馬另組委員會，縣府去年也核准，鎮公所質疑正當性，已對乾德宮主委蔡明煌提出偽造文書告訴。

議員鄭俊雄指出，乾德宮信徒招募過程均是公平、公正、公開，也獲得彰化縣政府備查通過核發寺廟登記證，信徒都是長久以來在乾德宮奉獻服務的廟務、志工、扛轎班、神務組等人員，不該遭受汙名，彰化地方法院也已作出裁定田中鎮公所須將乾德宮寺廟登記證、信徒名冊、管理暨監察委員名冊、寺廟圖記等交付乾德宮主任委員蔡明煌，洪麗娜應該履行依法行政，對此公所表示已提出抗告。

彰化縣田中鎮信仰中心乾德宮，依往例主委由鎮長兼任，但2013年內政部發文指當時鎮長鄭俊雄不得兼任該廟主委，因此乾德宮另有信徒大會組成，不過信徒分成兩派，爭議聚焦在「信徒委員該由誰組成」，一派人馬認為應將全鎮里長納入當然委員，而非由少數人把持，讓「公廟」淪為「私廟」。

田中鎮長洪麗娜說，依據民國92年乾德宮暫行管理組織章程中第二條規定，「本廟土地為私所有，在未取得產權前，由田中鎮公所依業務職權責輔導代管。」所以依慣例管理乾德宮，委員都是里長、地方仕紳與關心宗教文化的年輕人組成，但議員鄭俊雄等人一再黑箱作業成立具爭議的委員會，不受到鎮民認同，要求廢棄現有委員會，讓信徒加入，公開選出主委，正當的組成委員會，公所屆時就會停止代管職責。

有信徒也質疑，新產生的管理委員會從主任委員到相關成員，都是鄭俊雄的家人及社團友人，也未依規定公告，根本是鎮廟變家廟。

彰化縣政府民政處認為乾德宮土地為私人所有，寺廟則為早期信徒捐錢蓋成，已依照程序組成信徒大會選出主委、委員等，去年核准新的委員會，但承辦人員後來發現委員會成立所使用的印章經鑑定與乾德宮原始印鑑不符，公所對此提出訴訟。