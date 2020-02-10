連13天趕工製口罩終於休假 華新：特殊時期未違勞基法

彰化田中鎮華新醫材農曆初三（1月27日）就趕工生產口罩，至昨天才休息1天，今天恢復生產，華新醫材董座鄭永柱說，經濟部稱特殊時期可放寬加班規定，公司不會違反勞基法。

華新醫材在大年初三就開工生產口罩，直到昨天才休息1天，鄭永柱今天接受媒體聯訪時說，工廠內的4條口罩生產線被徵用，一天分為2班，每天運作17小時，23名員工投入生產線，國軍雖然也支援人力，但考量到疫情不會在短時間內結束，昨天才決定休息1天，讓員工和機器喘口氣。

鄭永柱表示，工廠要加班生產口罩前，就曾經問過經濟部官員能否加班，經濟部當時稱現在是特殊時期，可以放寬加班規定，但公司仍會考量到員工權利，不會違反勞基法。

針對華新醫材員工加班，是否違反勞基法，彰化縣勞工處副處長何俊昇指出，只要勞資會議雙方同意，加上給加班費和補休，就沒有違法問題，縣府會密切注意。

華新醫材集團1974年由鄭永柱與弟弟共同創立，專營醫用耗材像醫用口罩、外科敷料及醫用手套等產品生產銷售，也在彰化田中鎮設有觀光工廠。由於武漢肺炎疫情不斷升溫，不少民眾跑到觀光工廠買口罩，直到政府管制口罩，觀光工廠才暫停販賣口罩。