武漢肺炎防疫 南投居家檢疫列管仍有74人

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情延燒他國，而我國目前也已確診18例，全台皆有居家檢疫關懷對象，南投縣也配合中央動員地方村里長及幹事進行每日電話關懷自中返台民眾，目前追蹤列管74人均健康，整體疫情控管穩定，縣民毋須擔心。

南投縣民政處指出，配合中央自1月25日起要求有湖北旅遊史、中港澳返台或轉機者依傳染病防治法須居家檢疫隔離14天，動員縣內鄉鎮市各村里長及幹事每日電話關懷居家檢疫及自主管理者，至2月9日居家檢疫人數累積達127人。

民政處長吳燕玲說，居家檢疫者在被健康關懷的14天內需每日記錄健康關懷紀錄表，檢疫期間必須留置家中或指定地點，不得外出、出境或出國，也不能搭乘大眾運輸工具，而現階段追蹤列管人數僅剩74人，其健康狀況皆正常。

南投縣衛生局則表示，新冠肺炎目前確案例已逾4萬人，死亡數900多人已超過SARS，而在中國死亡率約5%、他國約2%均低於當年SARS的10%，從數據上可看出傳染性高，但死亡率較低，在台灣則無社區感染或死亡，因此毋須過度恐慌。

面對近期全國買口罩人潮不減，甚至出現搶購衛生紙、衛生棉等亂象，衛生局長黃昭郎則直言，其實現在防疫作為應是「勤洗手比戴口罩重要」，因接觸飛沫沉降在物品上比正常交談的機率還高，所以勤洗手且加強消毒更為重要。