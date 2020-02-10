台中潭子簡易棒壘球場 今會勘拚明年7月完工

台中潭子運動公園內原有一處簡易棒壘球場，後因市府要設置潭子國民運動中心，壘球場必須另覓土地設置，立委楊瓊瓔和台中市議員賴朝國今到原聚興營區現勘後，決定興建「潭子區簡易棒壘球場」，讓潭子市民獲得完善棒壘球練習場地，增加運動空間。

台中市府運動局長李昱叡、潭子區長林國聲、聚興里長李添貴及多位潭子區慢速壘球委員會幹部今天出席現勘，市府運動局同意將斥資2500萬元闢設潭子區簡易棒壘球場，潭子區慢速壘球委員會總幹事賴宥進等人很期待新球場早日完成。

市府運動局李昱叡局長表示，目前已獲得國產署同意辦理無償撥用，整座球場預定地佔地約4萬3000平方公尺，將斥資2500萬元興建簡易棒壘球場，針對潭子區慢速壘球委員會總幹事賴宥進建議增設球員休息區、觀眾席和男女廁所等設施，未來在委託設計規劃時會納入，因用地辦理變更需8個月，預計今年底動工、明年7月完工，會儘量配合地方需求縮短相關期程，讓學校和社區棒壘球隊能早日使用。

議員賴朝國指出，潭子運動公園內原本有一處簡易棒壘球場，後因市府要設置潭子國民運動中心，壘球場必須另覓土地設置；104年8月，他請當時擔任立委的楊瓊瓔出面跟軍方協調，提供新興國小後方4.43公頃土地興建壘球場及聚興里活動中心，獲得軍方同意，當時的體育處也參與協調會並同意編列1200萬元興建經費，承諾會儘快辦理土地撥用相關程序。未料，前市府並未進行土地撥用程序，導致那塊土地被法務部台中地檢署要求國產署保留辦理贓物庫使用，因此潭子壘球場胎死腹中，

立委楊瓊瓔表示，4年多來潭子區沒有球場可練習，她去年擔任副市長期間，辦公室不斷和台中地檢署及國產署協調，既然地檢署都無編列經費執行相關計畫，希望地檢署可以放棄讓台中市政府運動局順利向國產署辦理無償撥用，1月20日台中市政府獲得國產署函文通知同意准予無償撥用。