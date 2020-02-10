反火化場！集結十輛遊覽車 芳苑鄉民戴口罩抗議陳情

彰化縣芳苑鄉反火化場自救會今天號召十輛遊覽車500多位民眾上午先到芳苑鄉公所抗議，再到彰化縣府遞交反火化場陳情書，要求鄉長洪和炉簽署火葬場撤案承諾，並要求公所一周內公開宣布停止火葬場開發，最後由公所主秘王文欽代表接下連署書；彰化縣府民政處長賴致富表示，縣府目前還未接到任何公所提出火化場興辦事業計畫申請。

在武漢肺炎疫情緊張下，芳苑鄉反火化場自救會今天還是決定動員到公所和縣府陳情，許多成員都戴著口罩喊著「愛觀光，不要火化場」「鄉長出來」，還有作勢要衝進公所，現場警方組起人牆嚴陣以待。

芳苑鄉反火化場自救會長洪新有說，火化場預定地周圍6村已有5000多名鄉民連署反對設火化場，佔居民的77%，公所罔顧民意，若公所提 出申請，希望縣府退回。

洪新有說，火化場離最近的國中小和公所農會等文教區不到一公里，試想以後學生上下學、民眾洽公都會看到到火化場的靈車，生活品質大受影響。

芳苑鄉長洪和炉今天外出跑行程，由主秘王文欽出面，他發表說明時，一再遭激動民眾打斷，最後接下自救會的連署書，王文欽表示，會交給鄉長評估，做全盤考量。

王文欽說，鄉長因跑攤看到許多喪家辦喪事舟車勞頓，相當辛苦，才會有興建火葬場的想法，但都僅在了解在地聲音的階段，根本還沒啟動，興建火葬場需經過環評通過再提興辦計畫，由縣府向上報給內政部，才有經費補助，確實動工至少要三年後，鄉長到時已卸任，實在是出自於長遠想法，希望留給鄉親創造財政的建設。

抗議民眾再搭10輛遊覽車到縣府陳情，自救會成員畫家陳炳臣說，要在何處設火化場，也要有遊戲規則，訂出離文教區要有多遠等，且要朝殯葬園區規劃，否則只要傳出要在哪裡設火化場，就會有民眾站出來反對。

還有彰化女中芳苑子弟林同學說，今天有許多70、80歲的老人家為了要守護芳苑的觀光發展都站出來了，公所不聽大家的意見，縣府要正視居民的心聲。

賴致富代表縣府接受陳情書表示，全台目前共有37座火化場，彰化縣是全台臺唯一沒有火化場的縣市，內政部近年也督促彰化縣應盡速辦理，以改善民眾治喪不便情形，並考量火化場設立不易，表示願全力補助相關經費，以增加地方設立意願。