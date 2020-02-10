彰化芳苑鄉有意設火化場 居民縣府陳情表反對

彰化芳苑鄉公所有意興建火化場，500多名芳苑鄉民今天先後前往鄉公所及縣政府陳情抗議，表達反對立場；陳情代表指出，鄉公所規劃的火化場位置距學校太近，他們無法接受。

面對民眾陳情，彰化縣政府民政處長賴致富接受媒體聯訪時說，彰化縣是全台縣市中唯一沒有火葬場的縣市，有其需求，鄉公所有意爭取火化場，但還沒有提出興辦事業計畫，鄉公所提計畫後，像是舉辦公聽會等程序都會依法進行審查。

彰化芳苑鄉公所有意將芳苑鄉第六公墓濫葬區規劃成為殯葬區，設置火化場，引發當地居民的反對，居民們組成自救會，要求停止火化場的計畫，也要求鄉民代表會的鄉代簽下反對火化場的連署書，目前已有超過一半的鄉代簽下連署書。

反對興建火化場的500多名民眾上午先前往芳苑鄉公所抗議，隨後又轉往縣政府陳情，盼縣府了解當地民眾反對火化場的心聲。

反芳苑火化場自救會長洪新有接受媒體聯訪說，鄉公所規劃設置的火化場預定地鄰近文教區，學生上課可能都會經過火化場，為了下一代的未來著想，要求鄉公所停止火化場的計畫。

在芳苑住了20多年，87歲的陳明壽接受中央社記者訪問時說，聽到芳苑鄉要蓋火化場無法接受，因為芳苑鄉有潮間帶等生態觀光資源，不希望因為火化場毀掉當地的觀光資源。