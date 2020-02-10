為免有疫情破口 台中市議會今決定停開臨時會
武漢新冠肺癌疫情持續，台中市政府建議停開臨時會，議會上午政黨協商，隨後開程序委員會「不怕一萬只怕萬一」為免意外，議長張清照宣布停開開臨時會。
預定議程，今天開程序委員會商定2月臨時會議程。藍綠議員激辯，國民黨議員希望台中不能成為疫情破口，「健康無價」停開才是上策。
民進黨議員指出，市長盧秀燕一再強調台中零案例，台中市議會不開會會引起恐慌。台灣燈會都辦了，臨時會不開沒有正當性。並要求提出防疫專案報告。
超黨派議員表示，這次討論的議案是否有急迫性。目前法規與墊付案應無馬上開的必要。
無黨籍議員表示，市府團隊標榜防疫如同作戰，但一年預算兩千多億的市政預算不能荒廢。
台中市副市長陳子敬表示，局處首長必須配合中央進行中的防疫工作，不能鬆懈，建議不開臨時會，讓所有公務員防疫全力以赴。
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