為免有疫情破口 台中市議會今決定停開臨時會

彰化縣溪州公園「花在彰化」活動昨天最後一天，許多民眾把握活動最後一天入園看花賞燈，原本縣府擔心受武漢新冠肺炎影響遊客量，但統計發現今年入園逾87萬人次，比去年略多，研判因活動在戶外，比較不受影響。

2020-02-09 23:41