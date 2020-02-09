快訊

直播／武漢肺炎疫情持續擴大 11日起港澳人士學生暫緩來台

武漢肺炎次級受害者 高壓疫情衝擊的中國復工日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫停課不停學 中市教局整合15個免費線上學習平台

聯合報 / 記者陳秋雲/台中即時報導
台中市教育局整合免費缐上學習平台，讓學生停課不停學。圖/台中市教育局提供

新冠肺炎疫情持續，高中以下各級學校延後2週開學，台中市教育局整合15個免費線上學習平台資源，在台中市教育局網站建置「線上學習專區（在家學習）」鼓勵學生停課不停學。

全國高中職以下學校延至2月25日開學，不少家長為孩子報名補習等另闢蹊徑。也有不少家長不願子女上安親班丶補習班，以防傳染，但接下來兩週的學習可能變空白。

台中市教育局鼓勵學生應用各式網路資源線上學習，將免費的線上學習資源整合到「台中市政府教育局12年國教課綱資源整合平台」的「教學與評量資源」專區。

全市師生教育帳號整合至教育體系單一帳號服務（OpenID），方便學生使用。點選該專區可以輕易進入找到適合的教學與評量資源。

教育局指出，學習專區提供包括教育雲、因材網、愛學網、均一平台、PaGamo等相關學習平台資源，也有環境、資訊教育及英文教育等，另有線上即時評量工具等15個學習平台資源，學生均能自主點選合適自己的選項進行線上自主學習。

教育局 台中市 補習
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

張廖簡宗親會新理事長廖德淘 中市50年公務經驗

新北市民子女從中港澳返台 就學可先安置後補件

工具機「慘」業 中市勞工局官員：業者怕銀行雨天收傘

棒球／「棒球人來支援棒球」 周董有意接中市成棒隊

相關新聞

反火化場！集結十輛遊覽車 芳苑鄉民戴口罩抗議陳情

彰化縣芳苑鄉反火化場自救會今天號召十輛遊覽車500多位民眾上午先到芳苑鄉公所抗議，再到彰化縣府遞交反火化場陳情書，要求鄉...

為免有疫情破口 台中市議會今決定停開臨時會

武漢新冠肺癌疫情持續，台中市政府建議停開臨時會，議會上午政黨協商，隨後開程序委員會「不怕一萬只怕萬一」為免意外，議長張清...

防疫停課不停學 中市教局整合15個免費線上學習平台

新冠肺炎疫情持續，高中以下各級學校延後2週開學，台中市教育局整合15個免費線上學習平台資源，在台中市教育局網站建置「線上...

暖心！2民眾贈警消口罩

在武漢新冠肺炎疫情中，紛傳溫馨送口罩情！台中市消防局清水分隊前晚收到一名戴口罩的男子，送來200個口罩，還附上「一份愛心，獻給英勇的消防英雄」字條；無獨有偶，台中市第六警分局西屯派出所日前也收到一名妙齡女子送的200個口罩，警、消都感到心暖暖。

戶外安啦 「花在彰化」遊客小成長

彰化縣溪州公園「花在彰化」活動昨天最後一天，許多民眾把握活動最後一天入園看花賞燈，原本縣府擔心受武漢新冠肺炎影響遊客量，但統計發現今年入園逾87萬人次，比去年略多，研判因活動在戶外，比較不受影響。

疫情衝擊 家扶恐無法挹注每戶

慈善募款因不景氣進入寒冬，逐年捐款每況愈下，面對公益「冷颼颼」，社福機構只能想方設法，透過義賣等活動增加且擴大募款管道，未料今年受武漢新冠肺炎疫情攪局，開學前籌募活動也遇困境，盼各界能發揮愛心捐助。

義賣收入少一半 家扶兒愁學費

開學在即，弱勢家庭已開始擔憂兒女新學期生活或學雜費，家扶基金會將籌募助學金1000萬元，彰化、南投家扶中心為加強勸募，最近均辦理義賣活動，鼓勵民眾掏出口袋零錢「用愛補位」，填補弱勢兒少學習資源的空缺，協助其安心求學。

南投旅宿業慘澹 盼蘇揆帶頭登山

武漢新冠肺炎重創國旅，以往人擠人的清境農場，如今空盪盪，南投縣境內許多知名戶外遊憩景點，民眾也不敢去，國內觀光業受重創；但上山旅遊相對安全，南投縣旅宿業者盼政府鼓勵民眾到戶外旅遊，甚至呼籲行政院長蘇貞昌帶頭爬山做示範，讓人民運動顧健康，也提振國旅觀光。

要求員工自主隔離 彰縣：企業應給薪

學校延後開學，家長可以請防疫照顧假，而對於需要隔離及隔離檢疫民眾到底能不能支薪?可能衍生勞資爭議，有安養中心員工發燒，企業主會害怕，希望員工以無薪假請假在家休息，不過彰化縣勞工處處長吳蘭梅說，企業主要求員工請假自主隔離需給薪，但為機構的安全，還是應讓員工請假。

百步蛇擋路？ 引來八卦山三清宮步道登山客恐慌

最近網路流傳一段登山客在不明山區拍攝到發現一尾「百步蛇」的影音，被指發現地點是甚受歡迎的彰化八卦山三清宮步道，引來民眾恐...

花在彰化今閉幕 把握看花賞燈到今晚9時

彰化縣溪州公園的「花在彰化」活動今天最後一天，許多民眾把握最後一天的展期入園看花賞燈，原本縣府耽心受武漢新冠肺炎影響遊客...

白嘉莉訪中市西屯區尋根 街坊鄰居喜相迎

出身台中市的資深藝人白嘉莉利用在台中舉辦畫展空檔，今天回到從小成長的西屯區大石里眷村原址尋根，街坊鄰居舉辦聯歡活動相迎。...

熱門新聞

加薪回任北市府卻爆爭議 黃瀞瑩動怒批：抹黑戰術

企業家挺高雄觀光 願出資15億支持藤枝高空纜車

百步蛇擋路？ 引來八卦山三清宮步道登山客恐慌

不再塞車到崩潰 汐止康寧街751巷道路拓寬8月底完工

南橫通車 藤枝纜車再成焦點

陳致中質疑發抗菌液違行政中立 高市府：廠商全台免費送

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。