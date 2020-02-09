防疫停課不停學 中市教局整合15個免費線上學習平台

新冠肺炎疫情持續，高中以下各級學校延後2週開學，台中市教育局整合15個免費線上學習平台資源，在台中市教育局網站建置「線上學習專區（在家學習）」鼓勵學生停課不停學。

全國高中職以下學校延至2月25日開學，不少家長為孩子報名補習等另闢蹊徑。也有不少家長不願子女上安親班丶補習班，以防傳染，但接下來兩週的學習可能變空白。

台中市教育局鼓勵學生應用各式網路資源線上學習，將免費的線上學習資源整合到「台中市政府教育局12年國教課綱資源整合平台」的「教學與評量資源」專區。

全市師生教育帳號整合至教育體系單一帳號服務（OpenID），方便學生使用。點選該專區可以輕易進入找到適合的教學與評量資源。

教育局指出，學習專區提供包括教育雲、因材網、愛學網、均一平台、PaGamo等相關學習平台資源，也有環境、資訊教育及英文教育等，另有線上即時評量工具等15個學習平台資源，學生均能自主點選合適自己的選項進行線上自主學習。