百步蛇擋路？ 引來八卦山三清宮步道登山客恐慌

最近網路流傳一段登山客在不明山區拍攝到發現一尾「百步蛇」的影音，被指發現地點是甚受歡迎的彰化八卦山三清宮步道，引來民眾恐慌。但彰化縣政府農業處反問：「沒聽過八卦山會有百步蛇，況且蛇類現在正在冬眠呢 ！」也有網友指出，這段影片一月也在南投網路社群出現，並有登山達人表示，三清宮周遭沒影片板岩碎石坡，質疑可信度。

這段影音是來自一名登山客，在登山路徑發現一尾蜷曲落葉與碎石間的百步蛇，驚呼：「夭壽哦﹗這是正港的百步蛇，好大又好會偽裝，這是我爬山爬了20多年，頭一次看到。」還用登山杖撥了牠幾下，還一邊拜託牠「讓路」，百步蛇才緩緩爬進草叢。

據資料顯示，百步蛇是蝮蛇科，是珍貴稀有動物，散布在中國南方、台灣，北越南，寮國等，在台灣主要分布在中部及南部500-1000中低海拔地區林木底層，花紋和落葉堆配合的很好，不易被發現，常盤成一堆守株待兔坐等覓食，攻擊性強，又具有強烈的出血性毒，能快速致人於死。

這段影音PO上網後，近日在彰化的網路社群廣為流傳，還提醒民眾到三清宮步道要小心；另有一則影音則是一隻體型甚大的眼鏡蛇，在道路上伸起、吐著蛇信，十分嚇人。 三清宮步道是位在彰化市八卦山區，是距離市區很近、很親民的休閒步道，平時都有很多民眾前往散步、運動，消息傳開，引起民眾恐慌。

彰化縣政府農業處表示，毒蛇都是屬於保育類，只要捕獲都要交給農業處處理，最近幾年，彰化縣從未有捕獲百步蛇的資料，更別說是八卦山了，而眼鏡蛇雖是常見，但地點也不似三清宮附近，且目前正值嚴冬，蛇類都冬眠了，卻在兩支影片同時現身，可信度存疑。