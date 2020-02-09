張廖簡宗親會新理事長廖德淘 中市50年公務經驗
台灣張廖簡宗親全國總會今晚在潮港城舉行第12屆理事長及理監事就職典禮，第十二屆理事長由廖德淘擔任。市長盧秀燕出席頒發當選證書。
市府民政局指出，全台張廖簡人口眾多，其中張姓約140萬、廖姓約40萬、簡姓約20萬，合計200萬人，約佔總人口10%。
另張廖姓是台灣第18大姓，全國以雲林最多，台中次之，在台中排第五大姓，集中西屯區居多，張廖姓人口數約為20萬人，宗親衆多，在政治經濟領域成一股不可忽視的力量。
新任理事長廖德淘廖是台中市府前技監，歷任台中市前市長林柏榕丶張溫鷹丶胡志強任內多個局處主管，從15歲國中剛畢業就到市府當工讀生，共50年，屆齡退休，空前絕後。
市長盧秀燕指出，感謝新舊任理事長為宗親會服務。她也行銷台灣燈會以「璀璨台中 點亮台灣」為主題精心策畫，有二個展區，主展區分別是后里森林園區的「森林秘境」及馬場園區「藝想世界」，另外增加文心森林園區副展區，每個園區都值得一看，邀請大家到台中賞燈遊玩。
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