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花在彰化今閉幕 把握看花賞燈到今晚9時

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣溪州公園的「花在彰化」活動今天最後一天，許多民眾把握最後一天的展期入園看花賞燈。記者林宛諭／攝影

彰化縣溪州公園的「花在彰化」活動今天最後一天，許多民眾把握最後一天的展期入園看花賞燈，原本縣府耽心受武漢新冠肺炎影響遊客量，但統計發現今年旅遊人次已近87萬人次，和去年差不多，研判因活動在戶外，比較不受影響。

花在彰化今天在溪州公園將展出到晚間9時，晚間仍有花影水舞秀，假日不少民眾仍攜家帶眷入園賞花，彰化縣政府今年規劃南北雙燈區，北彰化在八卦山大佛風景區及天空步道的月影燈季，今天也是最後一天，民眾可把握最後賞燈機會。

下午彰化縣長王惠美與彰化縣議會議長謝典林、溪州鄉長江淑芬等人先主持「花在彰化」閉幕儀式。

王惠美說，今年「花在彰化」從大年初一到十六，展期長達16天，共吸引近87萬人次參觀，更在第一周就創下單日最高15萬人次入園，「白天看花、夜間賞燈」花海燈林的創新規劃，及精彩絢麗的水舞秀，成為今年春節觀光旅遊最吸晴的走春行程。

王惠美說，雖然受新冠肺炎影響，來自中國的銅梁火龍無法如期到彰化演出，但縣府緊急應變改由其他台灣火影表演團隊的精采演出，也沒讓遊客失望，彰化有多樣性景點，八卦山大佛風景區、鹿港老街、田尾公路花園、社頭清水岩溫泉露營區、王功漁港等，一年四季不同風情，加上美食小吃更是有名，目前還有「故宮遊彰化」活動也都值得大家一遊。

謝典霖說，花在彰化每年都在溪州舉辦，周邊四鄉鎮可說是吃在北斗、樂在埤頭、遊在田尾、玩在溪州，待明年會有更好的節目，吸引更多全國民眾過年期間前來彰化遊玩。

彰化縣溪州公園的「花在彰化」活動今天最後一天，下午彰化縣長王惠美與彰化縣議會議長謝典林、溪州鄉長江淑芬等人先主持「花在彰化」閉幕儀式。圖／彰化縣政府提供

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