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台灣第18例新冠肺炎 台首見無症狀高病毒量案例

憂新冠肺炎擴散 「埔里跑」山城馬拉松決定停辦

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
第四屆「埔里跑」山城派對馬拉松曾在賽前試跑鯉魚潭場域，但原訂今年3月15日第五屆賽事，受新冠肺炎疫情影響，昨宣布停辦。圖／本報資料照

南投縣埔里跑山城派對馬拉松近年被票選認證為國內三大優質跑賽，甚至擠下田中馬、萬金馬等經典賽，成不少跑友「一定要參加」的馬拉松，而今年原訂3月15日開跑，未料受到新冠肺炎疫情影響，昨公告取消，統一將於27日辦理退費。

埔里鎮公所指出，4年多前首辦「埔里跑」山城馬就在指標性運動網站「運動筆記」就拿下4.7分，能與田中馬、萬金馬等經典賽互別苗頭，第二屆更擠下他們奪冠，第三屆更出現4.9高分，第四屆仍維持在4.7分的高水準，深受跑友肯定。

而第五屆「埔里跑」今年以「與森林共舞」為主題設計路線及相關紀念產品，原訂3月15日登場，並吸引逾4600名國內外跑友報名參賽，未料卻因新冠肺炎疫情在全球持續延燒，主辦單位為確保跑友安全，昨發出公告宣布「停辦」消息。

埔里鎮長廖志城說，新冠肺炎疫情在中國失控，且延燒他國，我國疫情雖控制得宜，但仍處於不確定因素的存在風險，且短期內恐難遏止，與承辦單位討論決定今年取消停辦，對此雖感到惋惜，但安全最重要，盼選手明年再來參加「埔里跑」。

主辦單位則表示，預定將在本月27日統一辦理退費作業，而因賽會紀念衣及毛均已製作，將酌扣部分費用，全馬組將退款950元，超半馬、挑戰和親子組則分別退費750元、550元和200元，物資將會依原訂時程寄發配送。

埔里公所也提醒，退款一律採「退回原繳款帳號」，不能更改帳號，以避免轉帳爭議，若3月2日仍未收到匯款請mail到service@ibodygo.com詢問，而退費相關細節和事宜可至網頁查詢

第三屆「埔里跑」山城派對馬拉松賽前由當地鎮長周義雄（右）率員試跑賽道最高點的虎頭山場域。圖／本報資料照

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