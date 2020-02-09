彰化縣全國客家日活動 結合酒莊產業
彰化縣全國客家日慶祝活動今天在二林鎮農會臺灣酒窖舉辦，透過客家美食與客家小調音樂表演等，讓大家更了解客家風情，彰化縣長王惠美說，彰化縣府去年也成立客家事務諮詢委員會，與二林鎮公所合作，已向客委會爭取到「二林八間酒莊街環境改善計畫」經費1300萬元，希望融合在地客家特色推展觀光旅遊。
王惠美說，客家委員會將農曆正月20日俗稱的「天穿日」訂為全國客家日，天
穿日相傳是上古時期，水神與火神相爭，將天空撞出破洞，女媧為免去人間苦難，煉石補天，解救蒼生，客家族群為了感念女媧娘娘恩澤，特別在天穿日都會放下工作「共唱山歌歡慶」、「用粄食祭祀」，所以「天穿日」蘊含讓大地休養生息、崇敬天地的文化意涵。
王惠美說，彰化縣客家族群來源主要有二，一是來自明清時代移居本島的福佬客，另外則是日治時期因源成農場招募人力，而從桃園、新竹、苗栗遷徙到此定居的客家二次移民，這些客家二次移民居住於二林鎮、竹塘鄉、埤頭鄉一帶，並結合在地產業發展出不同的客家風情。
二林鎮長蔡詩傑說，二林鎮中有許多產業是客家人所打拚出來的成果，例如二林酒莊大約有一半都是客家子弟所經營，期望透過天穿日的活動，讓民眾品嘗客家料理，也能夠體驗到客家文化的美。
二林鎮公所今天規劃「捱講客闖通關」趣味闖關遊戲，並結合在地青農與酒莊，有農產品DIY及酒莊街巡禮活動等，讓大家更了解在地產業。
聯合報提醒您：禁止酒駕 飲酒過量，有害健康
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言