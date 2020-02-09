彰化縣全國客家日活動 結合酒莊產業

彰化縣全國客家日慶祝活動今天在二林鎮農會臺灣酒窖舉辦，透過客家美食與客家小調音樂表演等，讓大家更了解客家風情，彰化縣長王惠美說，彰化縣府去年也成立客家事務諮詢委員會，與二林鎮公所合作，已向客委會爭取到「二林八間酒莊街環境改善計畫」經費1300萬元，希望融合在地客家特色推展觀光旅遊。

王惠美說，客家委員會將農曆正月20日俗稱的「天穿日」訂為全國客家日，天

穿日相傳是上古時期，水神與火神相爭，將天空撞出破洞，女媧為免去人間苦難，煉石補天，解救蒼生，客家族群為了感念女媧娘娘恩澤，特別在天穿日都會放下工作「共唱山歌歡慶」、「用粄食祭祀」，所以「天穿日」蘊含讓大地休養生息、崇敬天地的文化意涵。

王惠美說，彰化縣客家族群來源主要有二，一是來自明清時代移居本島的福佬客，另外則是日治時期因源成農場招募人力，而從桃園、新竹、苗栗遷徙到此定居的客家二次移民，這些客家二次移民居住於二林鎮、竹塘鄉、埤頭鄉一帶，並結合在地產業發展出不同的客家風情。

二林鎮長蔡詩傑說，二林鎮中有許多產業是客家人所打拚出來的成果，例如二林酒莊大約有一半都是客家子弟所經營，期望透過天穿日的活動，讓民眾品嘗客家料理，也能夠體驗到客家文化的美。

二林鎮公所今天規劃「捱講客闖通關」趣味闖關遊戲，並結合在地青農與酒莊，有農產品DIY及酒莊街巡禮活動等，讓大家更了解在地產業。