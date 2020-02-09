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影／險停辦 紫南宮魅力大 今呷丁酒狂吸10萬人

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣竹山鎮紫南宮「慶元宵呷丁酒」不受新冠肺炎疫情影響，今如期登場，人潮不輸往年，預估仍能達10萬人。記者賴香珊／攝影

南投縣竹山鎮紫南宮「慶元宵呷丁酒」，近兩年吸引都破十萬人參與，唯今年因武漢新型冠狀病毒肺炎蔓延全球，外界關注恐暫緩辦理，但經廟方評估仍如期在今天舉行，且加強消毒防疫，上午9時起就湧入大批信眾，人潮不輸往年，活動絲毫不受影響。

紫南宮指出，發錢母、呷丁酒和借發財金是廟內三大重頭戲，丁酒則是當地先民家中添丁，隔年元宵當天得拿閹雞和米酒拜謝土地公，廟方隔天再煮成雞酒與居民共享，流傳至今成台灣一大盛事，而享「北天燈、南烽炮、中丁酒」齊名美譽。

只是，這樣壯觀的活動今年險因新冠肺炎疫情停辦，紫南宮管委會表示，活動前很多人詢問是否停辦，但經請示土地公婆，請評估舉辦場地為戶外停車場，通風良好，決定如期舉辦，但加強防疫也準備大量雞肉和米酒煮給民眾吃平安發大財。

而今上午7時許，紫南宮陸續湧入大批車輛，9時不到活動現場已見排隊人龍，遊覽車更是絡繹不絕，麻油雞酒則在9時鳴鑼後開始提供給民眾品嘗，預估中午前後就能吃光光，參與人次不輸往年，同樣上看十萬人次，不受疫情影響。

紫南宮主委莊秋安說，今年比照往年準備雞肉1萬公斤、米酒2000瓶以水酒比例10：1烹煮雞酒，還有台梗9號和11號稻米3000公斤，及麵、素食餐，由20多名擁合格證照的廚師負責料理，上百名志工備料，煮好煮滿讓大家吃得飽。

在防疫上，除事前則有生物科技廠商免費提供殺菌率達99.9％次氯酸水，並由竹山清潔隊全面噴灑消毒活動現場外，工作人員今口罩、手套、帽子等全副武裝上場烹飪，也安排志工用殺菌液幫到場民眾消毒雙手，就是要讓大家安心參與活動。

廟方也提到，今年自帶環保餐具的信眾明顯增加，很多人排隊盛裝平安雞酒後再外帶回去吃，而近期國人因新冠肺炎疫情人心惶惶下，盼在神明加持下，穩定人心，庇護大家平安健康，但仍提醒民眾要勤洗手、多量體溫，做好自我健康管理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

南投縣竹山鎮紫南宮「慶元宵呷丁酒」不受新冠肺炎疫情影響，今如期登場，人潮不輸往年，預估仍能達10萬人。記者賴香珊／攝影
南投縣竹山鎮紫南宮「慶元宵呷丁酒」不受新冠肺炎疫情影響，今如期登場，人潮不輸往年，預估仍能達10萬人。記者賴香珊／攝影
南投縣竹山鎮紫南宮「慶元宵呷丁酒」不受新冠肺炎疫情影響，今如期登場，人潮不輸往年，預估仍能達10萬人。記者賴香珊／攝影

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