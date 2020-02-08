無畏武漢肺炎！全國獨一無二白沙坑迎燈排鬧元宵

全國獨一無二，擁有192年歷史的「白沙坑迎燈排」活動，在今元宵節晚間在花壇鄉文德宮登場，由縣長王惠美扶著福德老爺神轎，伴隨13座燈排展開燈排遶境，穿越大街小巷，祈求國泰民安，保佑民眾平安健康。

因為武漢新冠肺炎疫情仍持續發燒，文德宮及花壇公所配合將大型晚會及阿忠布袋戲等先暫緩舉辦，迎燈排及部分活動仍持續。王惠美說，因為迎燈排已有192年歷史，且是在戶外辦理，希望透過迎燈排活動，藉由土地公福德老爺的加持，讓鄉親今年能夠更加平安順利，地方更加平安。

花壇鄉長顧勝敏、文德宮主委李錫圭及多位民意代表等也參與這項活動，顧勝敏說，感謝縣府及代表會的支持，讓文德宮迎燈排活動能夠越辦越好，希望藉由迎燈排活動國家能夠風調雨順、國泰民安、男增百福、女納千祥，大家都能快樂過日子。

花壇鄉文德宮最大特色，在於正殿供奉開基福德正神，神像頭戴烏紗帽，為全國唯一官封的土地公，香火鼎盛；「燈排」的由來傳說緣起清朝道光年間，開台翰林曾維楨隨道光皇帝遊天街，觀賞花燈，曾翰林見景傷情，感於如此盛景家鄉的伯父母卻無福觀賞，欲辭官還鄉奉養伯父母，道光皇帝為嘉慰曾翰林孝行，御賜在曾維楨的故鄉花壇鄉白沙坑，每年元宵節均仿照京城「迎花燈」。