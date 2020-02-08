快訊

寶瓶星號化學兵到場做最壞打算 醫事司：值得白忙一場

128人送檢呈陰性 寶瓶星號旅客歡呼「可以回家了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無畏武漢肺炎！全國獨一無二白沙坑迎燈排鬧元宵

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
全國獨一無二，擁有192年歷史的「白沙坑迎燈排」活動，在今（8日）元宵節晚間在花壇鄉文德宮登場，共有13座燈排參加遶境，並到廟前向神明行禮。 記者劉明岩／攝影

全國獨一無二，擁有192年歷史的「白沙坑迎燈排」活動，在今元宵節晚間在花壇鄉文德宮登場，由縣長王惠美扶著福德老爺神轎，伴隨13座燈排展開燈排遶境，穿越大街小巷，祈求國泰民安，保佑民眾平安健康。

因為武漢新冠肺炎疫情仍持續發燒，文德宮及花壇公所配合將大型晚會及阿忠布袋戲等先暫緩舉辦，迎燈排及部分活動仍持續。王惠美說，因為迎燈排已有192年歷史，且是在戶外辦理，希望透過迎燈排活動，藉由土地公福德老爺的加持，讓鄉親今年能夠更加平安順利，地方更加平安。

花壇鄉長顧勝敏、文德宮主委李錫圭及多位民意代表等也參與這項活動，顧勝敏說，感謝縣府及代表會的支持，讓文德宮迎燈排活動能夠越辦越好，希望藉由迎燈排活動國家能夠風調雨順、國泰民安、男增百福、女納千祥，大家都能快樂過日子。

花壇鄉文德宮最大特色，在於正殿供奉開基福德正神，神像頭戴烏紗帽，為全國唯一官封的土地公，香火鼎盛；「燈排」的由來傳說緣起清朝道光年間，開台翰林曾維楨隨道光皇帝遊天街，觀賞花燈，曾翰林見景傷情，感於如此盛景家鄉的伯父母卻無福觀賞，欲辭官還鄉奉養伯父母，道光皇帝為嘉慰曾翰林孝行，御賜在曾維楨的故鄉花壇鄉白沙坑，每年元宵節均仿照京城「迎花燈」。

因此，儘管今年在新冠肺炎防疫期間，持續照常辦理「白沙坑迎燈排」活動，燈排遶境從元宵節前一天晚上7時展開，居民扛著燈排集合在花壇文德宮前，向福德老爺行禮後，引領陣頭開始遶行白沙坑大街小巷，沿途民眾擺香案膜拜神明，也吸引很多人看各具特色的美麗燈排。

全國獨一無二，擁有192年歷史的「白沙坑迎燈排」活動，在今（8日）元宵節晚間在花壇鄉文德宮登場，由縣長王惠美扶著福德老爺神轎，伴隨13座燈排展開燈排遶境，穿越大街小巷。記者劉明岩／攝影
全國獨一無二，擁有192年歷史的「白沙坑迎燈排」活動，在今（8日）元宵節晚間在花壇鄉文德宮登場，共有13座燈排參加遶境，並到廟前向神明行禮。 記者劉明岩／攝影
全國獨一無二，擁有192年歷史的「白沙坑迎燈排」活動，在今（8日）元宵節晚間在花壇鄉文德宮登場，共有13座燈排參加遶境，並到廟前向神明行禮。 記者劉明岩／攝影

元宵節 遶境 花燈 武漢肺炎 NCP
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

美國專家等候中國核准入境 助抗肺炎疫情

美國將支出1億美元 協助中國及其他國家對抗肺炎疫情

華爾街日報：若武漢肺炎疫情持續 習近平恐難終身連任

影／新冠肺炎疫情發燒 台南聖母廟鞭春牛為全球加油

相關新聞

大甲媽9天8夜徒步遶境 今元宵夜擲筊確定3月19日起駕

台中大甲鎮瀾宮「大甲媽」九天八夜徒步遶境進香活動起駕日期，大甲鎮瀾宮依傳統，在今天元宵節晚間6時舉辦筊筶典禮，經過二次擲...

好神！王惠美擲出立筊 彰邑城隍睽違24年出巡繞境

12年一次擲筊決定的彰邑城隍廟出巡繞境，今年逢鼠年庚子年，今天由彰化縣長王惠美擲筊，一擲聖杯，另一杯還貼著桌腳立筊，決定...

無畏武漢肺炎！全國獨一無二白沙坑迎燈排鬧元宵

全國獨一無二，擁有192年歷史的「白沙坑迎燈排」活動，在今元宵節晚間在花壇鄉文德宮登場，由縣長王惠美扶著福德老爺神轎，伴...

2020台灣燈會主燈「光之樹」開燈 民眾驚嘆美翻了

2020台灣燈會今晚在台中后里主燈區開幕，總統蔡英文親自到場為主燈「森生守護-光之樹」開燈，主燈秀在眾人期待下點亮后里夜...

今年大甲媽3月19日起駕遶境 廟方祈求媽祖消滅疫情

台中大甲鎮瀾宮今晚元宵夜依傳統為「大甲媽」九天八夜徒步遶境進香活動起駕日期舉辦筊筶典禮，經過2次擲筊確定，大甲媽訂於國曆...

因應武漢肺炎疫情 彰化南瑤宮笨港進香縮短為兩天一夜

彰化南瑤宮庚子年二媽五笨港進香，原定國曆3月21日（農曆2月28日）起駕，進行7天6夜程徒步進香之旅，因考量到武漢肺炎疫...

台中太原地下道填平 2月9日起封閉機車道45天

台中市建設局啟動北屯區太原路地下道填平工程，同時進行寬頻管道建置等工程，2月9日起施工並封閉機車道。建設局長陳大田表示，...

幫助弱勢孩子籌募學習費用 南投家扶義賣民眾熱心響應

武漢肺炎疫情影響，開學延到25日，但弱勢家庭孩子仍擔心新學期的學習所需，南投家扶中心今天在南投市微熱山丘村民市集舉辦「用...

3千瓶消毒液免費送 彰化縣議員張雪如好熱心

武漢肺炎疫情持續發燒，但口罩、消毒水等防疫物資在市面卻嚴重缺貨，讓民眾求助無門，易購公司、廣寧樂善團、彰化縣議員張雪如服...

南投醫院20精神病友 盼續留日照中心

衛福部南投醫院精神科日間照護中心最近傳出以整修為由，把20多名病患轉至其他醫療院所，家屬批醫院罔顧患者權益，院方則表示不排除讓病患轉移至環境較好的中興院區，會持續與家屬及病患溝通。

斜槓董座 玩攝影開個展義賣

興建台中國家歌劇院的麗明營造董事長吳春山，展開他的斜槓人生，除了建築，還愛寫文章，共出了6本書，愛唱歌的他也出過6張CD，更收藏1.2萬個「豬」藝器；最近他累積10年手機拍照功力，今天舉辦「移動中的風景」攝影義賣個展，所得全數捐公益。

徵荔枝椿象採卵達人 每片收購5元

荔枝椿象常造成農民損失，也會受噴出毒液傷害，農政單位近調查，荔枝椿象成蟲已甦醒，並出現交尾產卵，已展開防治；彰化縣除補助農民化學防治，也辦理荔枝椿象卵片收購，今年每片收購價5元，重賞之下常有勇夫，去年就出現 「採卵達人」，總發放金額達35萬多元。

熱門新聞

衝臉書流量？ 「台北運動吧」午夜色情廣告連發引暴動

大量色情影片引發網友圍觀！北市體育局臉書疑遭駭

好神！王惠美擲出立筊 彰邑城隍睽違24年出巡繞境

台東元宵節／巴士乘客竟是「八家將」 畫面很cute！

泡湯旺季卻碰上防疫衝擊 礁溪訂房掉5成

大甲媽9天8夜徒步遶境 今元宵夜擲筊確定3月19日起駕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。