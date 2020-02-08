2020台灣燈會主燈「光之樹」開燈 民眾驚嘆美翻了

2020台灣燈會今晚在台中后里主燈區開幕，總統蔡英文親自到場為主燈「森生守護-光之樹」開燈，主燈秀在眾人期待下點亮后里夜空，五光十色的燈光秀，令現場民眾驚嘆連連，直呼「美翻了！」

今年台灣燈會以「璀璨台中」為主軸，主展區在后里花博園區今日起至2月23日，展期16天；副展區文心森林公園去年12月21日已開燈，展期達65天。

今晚燈會開燈，迷你馬載著希望的種子來到燈會現場，由小朋友將種子呈送給總統蔡英文，再與交通部長林佳龍、台中市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌共同為主燈「森生守護-光之樹」開燈，15公尺高的光之樹從樹根緩緩向上點亮樹梢，搭配光影科技及聲光，七彩璀璨的燈光秀，與鄰近的「聆聽花開-永晝心」互相輝映，宛如樹與花的對話，震撼十足。

蔡英文致詞表示，台灣燈會是品牌也是傳承，一棒接一棒，是愈來愈精彩，整個燈會結合科技創新與特技展演，更是展現在地特色。這次主燈就是延續台中花博設計理念，當初的種子蛻變為巨大的光之樹，代表台灣生生不息、永續發展。

蔡英文說，因應武漢肺炎疫情，燈會籌辦上需要花更多心力，卻可以順利開燈，非常值得肯定，也感謝台中市政府團隊、志工努力打造安心賞燈的環境。

「我台中，我驕傲！」林佳龍表示，台灣燈會今年邁入第31屆，也是第3度在台中舉行，也是所有燈會補助最多的一次，中央地方合作，讓燈會熱鬧又精采，也期待台灣燈會除了參觀人數增加，更能不斷提升品質，建立台灣在國際觀光的品牌。交通部定位今年台灣燈會為2.0版，期待燈會展現台灣作為光的大國，提升光影藝術，導入光電科技，可以帶動城市光環境改造。

盧秀燕表示，「今年將是有史以來最盛大、最好看、最閃亮的台灣燈會！」今年台灣燈會面積非常廣大，因此特別研發專屬的台灣燈會APP，大家可以下載，透過APP可以實境導覽，在園區任何角落任意暢遊。