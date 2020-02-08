今年大甲媽遶境時間確定 廟方祈求媽祖消滅疫情
台中大甲鎮瀾宮今晚元宵夜依傳統為「大甲媽」九天八夜徒步遶境進香活動起駕日期舉辦筊筶典禮，經過2次擲筊確定，大甲媽訂於國曆3月19日晚間11時05分起駕，3月28日回鑾。大甲鎮瀾宮董事長顏清標說，感謝各友宮共襄盛舉，現在最重要是武漢疫情早日控制、撲滅，不要再人心惶惶，廟方祈求媽祖消滅疫情。
昨天是元宵節，大甲鎮瀾宮今天下午三時從神龕內恭請帶領進香隊伍的正爐媽、副爐媽、湄洲媽三尊媽祖於殿頂安座後，接著由大甲鎮瀾宮及各香頭組成的百人誦經祈福儀式，在晚間6時舉辦筊筶典禮，由大甲鎮瀾宮董事長顏清標率領全體董監事經一同擲筊請示，經二次擲筊，定下今年的遶境進香的起駕日期及時間。
大甲鎮瀾宮董事長顏清標當場宣布，大甲媽訂於國曆3月19日晚間11時05分起駕，各香頭在筊筶典禮後，各自向媽祖稟報今年參與遶境進香的人員名單，並於大甲鎮瀾宮殿頂張貼香榜，隨後廟前舉辦「金鼠迎春」元宵晚會。
「大甲媽」遶境進香遶境行程為期9天，3月19日晚上11點5分從鎮瀾宮起駕，20日駐駕彰化市南瑤宮，21日駐駕西螺鎮福興宮，22日駐駕新港鄉奉天宮，23日上午8時舉行祝壽典禮，當晚駐駕奉天宮，24日駐駕西螺鎮福興宮，25日駐駕北斗鎮奠安宮，26日駐駕彰化市天后宮，27日駐駕清水區朝興宮，28日晚間回駕鎮瀾宮。
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