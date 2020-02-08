大甲媽9天8夜徒步遶境 今元宵夜擲筊確定3月19日起駕

台中大甲鎮瀾宮「大甲媽」九天八夜徒步遶境進香活動起駕日期，大甲鎮瀾宮依傳統，在今天元宵節晚間6時舉辦筊筶典禮，經過二次擲筊確定，大甲媽訂於國曆3月19日晚間11時05分起駕，3月28日回鑾。

大甲鎮瀾宮在今天上午9時舉辦起斗點燈、安太歲祈安典禮， 今天下午三時，從神龕內恭請帶領進香隊伍的正爐媽、副爐媽、湄洲媽三尊媽祖於殿頂安座後，接著由大甲鎮瀾宮及各香頭組成的百人誦經祈福儀式，在今天下午6時舉辦筊筶典禮，由大甲鎮瀾宮董事長顏清標率領全體董監事一同擲筊請示，由媽祖定下今年的遶境進香的起駕日期及時間。

大甲鎮瀾宮表示，各香頭在筊筶典禮後，各自向媽祖稟報今年將跟隨參與遶境進香的人員名單，並於大甲鎮瀾宮殿頂張貼香榜，隨後廟前舉辦「金鼠迎春」元宵晚會。

大甲媽祖國際觀光文化節將於2月21日開鑼，舉辦攝影比賽、街舞大賽、 土風舞比賽、繪畫比賽、大甲媽拉松、大甲媽嫁女兒集團婚體、寶寶 爬行比賽、歌仔戲及布袋戲傳統戲曲匯演及媽祖之光大型電視演唱會等一系列活動。

大甲鎮瀾宮說明，近幾年的大甲鎮瀾宮遶境進香活動主題，從「薪傳」、「媽祖跟隨者」、「付出」，到今年的「人情味」，主要都是想突顯遶境進香活動在熱鬧人群及絢爛煙火鞭炮之後的包含的意義。

今年大甲鎮瀾宮遶境進香活動主題為「人情味」，搭配媽祖出巡系列活動，邀請南科管理局以150台至300台無人機群飛展演「開鑼」、「媽祖之光」，以及「起駕」三個主要活動，尤其最主要「起駕」活動，將結合大型高空煙火施放共同展演，預定會展出高空圖案包括了今年的遶境主題「人情味」、Q 版媽祖、千里眼與順風耳的呈現，甚至還有會在空中走動的遶境團隊，表現今年主題，內容精彩可期。