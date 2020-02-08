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因應武漢肺炎疫情 彰化南瑤宮笨港進香縮短為兩天一夜

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
因應武漢肺炎疫情持續擴大，彰化南瑤宮今天公告，表示今年原定7天6夜笨港進香之旅，縮短為兩天一夜。 翻攝自南瑤宮臉書

彰化南瑤宮庚子年二媽五笨港進香，原定國曆3月21日（農曆2月28日）起駕，進行7天6夜程徒步進香之旅，因考量到武漢肺炎疫情持續發燒，為顧及參與人員健康，今天上午舉行十媽會總理元宵會議，在向媽祖焚香稟報並擲筊聖示，決定縮短為兩天一夜，仍原定起駕日期於農曆2月28日起駕。

南瑤宮笨港進香活動，7天6夜進香時程已維持多年，沒想到今年因武肺炎疫情，縮短進香時程。彰化南瑤宮表示，在今天的十媽會總理會議中，是以笨港進香輪值的三尊會媽總理意見為主，並在與會人員的多方討論取得共識，由管理人、十媽會總理及南瑤里成功里里長，向媽祖焚香稟報，並擲筊聖示，雖然笨港進香照常舉行，但原定7天6夜行程更改為2天1夜，起駕日期不變。

南瑤宮媽祖前往笨港進香活動，除了新大媽會依慣例不主辦之外，其餘九個媽會分三組，分年輪辦笨港進香事宜，即一年由老大媽會、老四媽會及聖四媽會合辦，稱為「大媽年（或稱大媽四）」；第二年由老二媽會、興二媽會、老五媽會合辦，稱為「二媽年（或稱二媽五）」；第三年由聖三媽會、新三媽會、老六媽會合辦，稱為「三媽年（三媽六）」。

南瑤宮今年往笨港進香活動，輪由老二媽、興二媽與老五媽會負責舉辦，也就是所謂的「二媽年」，而多年來流傳久遠一句非常有名的諺語：「大媽進香愛吃雞（供品要豐富）、二媽進香愛冤家（進香時二媽會與五媽會會員時而會起爭執）、三媽進香愛潦溪（進香回程一定要涉水走過濁水溪）」，凸顯笨港進香活動由不同媽會輪值舉辦時，有各自不同的特色。

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