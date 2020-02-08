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台中太原地下道填平 2月9日起封閉機車道45天
台中市建設局啟動北屯區太原路地下道填平工程，同時進行寬頻管道建置等工程，2月9日起施工並封閉機車道。建設局長陳大田表示，封閉期間仍維持「雙向通行」，請民眾配合現場交管人員指揮，確保人身安全。
建設局表示，太原路地下道填平工程「階段性執行」，第一階段從2月9日起至3月24日止，機車道路封閉，但汽車道及地下道兩旁側車道仍維持通行，往來台74線及大坑、新社、太平等區的民眾，可改走地下道兩旁側車道或替代道路。
建設局指出，太原路地下道填平工程有助地區整合、加強行車安全，同時修善南京東路及東光路口淹水問題，將在多處設計排水口，提升在地生活品質。
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