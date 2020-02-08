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好神！王惠美擲出立筊 彰邑城隍睽違24年出巡繞境

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美今天午時在彰邑城隍廟擲筊，擲出聖杯，其中另一杯還貼著桌腳立筊，一擲決定睽違24年的彰邑城隍廟庚子年出繞遶境祈福活動。記者劉明岩／攝影

12年一次擲筊決定的彰邑城隍廟出巡繞境，今年逢鼠年庚子年，今天由彰化縣長王惠美擲筊，一擲聖杯，另一杯還貼著桌腳立筊，決定農曆6月11日城隍暗訪、12日出巡、13日踩街，距前次出巡時隔24年，為地方宗教盛事。地方也期待城隍出巡，能掃除漢陽肺炎疫情，安定人心。

彰邑城隍廟總幹事楊鉅名說，彰化城隍為縣城隍，主祀城隍原為「顯祐伯」，建廟於清雍正11年，更早則是奉祀城隍令牌，管轄區域北到大甲溪，南到虎尾溪，彰化城隍廟管委會在民國90年擲筊請示後，晉升為「仁愛侯」，輩分極高。

楊鉅名說，早年彰化城隍出巡繞境是60年一次，在民國56年拆除重建後，信眾認為城隍60年才出巡遶境一次，相距太久，經擲筊請示，每逢鼠年擲筊，由縣長擲一次決定。前次獲聖杯讓彰化城隍得以出巡繞境的是阮剛猛，距今已24年，而12年擲筊的縣長是卓伯源，卻獲得陰杯。

今年又逢鼠年，彰邑城隍廟今天午時舉辦庚子年出巡繞境擲筊儀式，由縣長王惠美及廟方執事人員前議長白鴻森、副議長許原龍及與立法委員黃秀芳、議員張瀚天等人參與，置天台由縣長王惠美帶領向玉皇大帝稟告後，擲筊請示城隍爺，一次擲筊決定，王惠美擲筊獲得聖杯，其中一杯還貼在桌腳，顯示立筊神跡，眾人齊聲歡欣鼓舞，彰化城隍睽違24年出巡盛事就此決定。

接著王惠美依例再擲筊決定出巡期日，也是一筊聖定農曆6月11日（國曆7月31日）暗訪，6月12日出巡、6月13日起藝閣踩街祈福至恭祝城隍爺聖誕。

楊鉅名說，彰化城隍出巡的區域，包括早年彰化城內外，而前一天的暗訪，要彰化市四間廟宇配合、四城門土地公隨行，暗訪主要目的在於妖魔鬼怪大掃除，生人迴避，也受理伸冤。

王惠美表示，經擲筊請示城隍爺出巡，在眾人殷切期盼下，獲得城隍爺聖示出巡，是彰化城24年的盛事，神感眾人心力，必將保佑縣民平安健康，國泰民安風調雨順，士農工商樂利民生。

彰化縣長王惠美（左）今天午時在彰邑城隍廟擲筊，一擲決定睽違24年的彰邑城隍廟庚子年出巡繞境祈福活動後，與前議長白鴻森迎請彰邑城隍。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（右 2）今天午時在彰邑城隍廟擲筊，一擲決定睽違24年的彰邑城隍廟庚子年出巡繞境祈福活動。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（右3）今天午時在彰邑城隍廟擲筊，一擲決定睽違24年的彰邑城隍廟庚子年出巡繞境祈福活動後，與前議長白鴻森（右2）迎請彰邑城隍。記者劉明岩／攝影

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