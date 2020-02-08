2020台灣燈會「國際友誼燈區」 彷彿置身異國燈光饗宴

2020台灣燈會在台中舉行，主燈區后里燈區今晚開燈，除了主燈「森生守護—光之樹」，每年最讓民眾驚艷的就是「國際友誼燈區」，今年有來自北海道札幌市、名古屋市、香川縣、佐賀縣、青森縣平川市等5個日本地方政府共同參與；也有近鐵與東武集團等2個日本企業參加；加拿大溫哥華則首度來台展燈，每個單位都使出渾身解數，將各自特色融入傳統花燈設計，讓民眾走進燈區，彷彿置身異國的燈光饗宴。

首次參加的加拿大，以當地原住民圖騰柱為概念，從部落神話故事發想設計，創造巨型海岸新年燈籠，與冬奧聖火炬一同佇立在溫哥華山海之間，呼應今年燈會注重環境永續的策展主軸。北海道札幌市則以知名的定山溪溫泉吉祥物「河童」，結合當地有名的觀光元素「溫泉」、「拉麵」與「啤酒」製作花燈，吸引民眾駐足觀賞。

因瀨戶內藝術祭聞名國際的香川縣，則以充滿童趣的「魔女宅急便」暢遊小豆島與當地「讚岐烏龍麵」為主軸。名古屋市推出知名地標「名古屋城」，結合歷史故事及知名美食味噌炸豬排、棊子麵與鰻魚飯三吃作為花燈設計發想。

日本著名的熱氣球發源地佐賀縣，以旅客必定參訪的「大魚神社」海中鳥居為花燈元素，鼓勵民眾來趟元氣之旅。而青森縣睡魔祭每年都吸引超過300萬人次前往參觀，今年特別原汁原味搬到台灣燈會，每面花燈圖繪各具意義。