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幫助弱勢孩子籌募學習費用 南投家扶義賣民眾熱心響應

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投家扶中心今天舉辦義賣活動，吸引許多民眾參與，為弱勢家庭孩子籌募新學期助學金。圖／南投家扶中心提供

武漢肺炎疫情影響，開學延到25日，但弱勢家庭孩子仍擔心新學期的學習所需，南投家扶中心今天在南投市微熱山丘村民市集舉辦「用愛補位」鼠來寶新春義賣，為弱勢孩子籌募助學金，現場準備許多義賣物品，不少熱心民眾熱情支持，幫助弱勢學生可以安心學習。

南投家扶中心主任魏季表示，目前扶助家庭共1834戶，3021名弱勢孩子。期待他們透過教育脫貧。但他們求學仍因經濟困難帶來不少貧頸與考驗，尤其每次新學期前總是帶給家長很大壓力，因此邀請社會大眾聚集愛心，幫助兒少安心求學。

南投家扶中心扶助學生阿杰，父母親離異，他從小便由外公、外婆撫養，但兩人現已年邁，工作能力有限，僅能從事農務工作或打零工，收入十分有限，生活主要仍是仰賴社福資源協助。阿杰個性害羞，但相當乖巧懂事，平時對於課業相當自動自發，學業表現也都能維持在一定水準，無需外祖父母操心。

阿杰在繪畫上有天分，目前就讀美術班，家中環境較為辛苦，但不曾埋怨，反而更加體諒外公、外婆的辛勞，阿杰期許自己透過美術的專長與興趣反轉家裡的經濟與環境，不再讓外祖父母繼續辛勞與擔憂。

為幫助弱勢孩子補足學習資源，南投家扶中心「用愛補位」鼠來寶新春義賣，8日、9日兩天上午10至下午4時在村民市集義賣，籌募兒少新學期助學金，歡迎民眾挖寶，購買愛心商品，口袋零錢，幫助弱勢孩子繼續為脫貧邁進。

南投家扶中心今天舉辦義賣活動，吸引許多民眾參與，為弱勢家庭孩子籌募新學期助學金。圖／南投家扶中心提供

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