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因應防疫 這家醫院推慢箋領藥不進醫院

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
童綜合醫院施行「童醫防疫 藥安全」慢箋領藥不進醫院服務，因應防疫推出「您預約、我服務」，讓民眾預約後可於醫院門口過卡領藥。圖／童綜合醫院提供

武漢肺炎疫情升溫，童綜合醫院為民眾健康把關，避免不必要出入醫院，減少群聚感染風險，施行「童醫防疫 藥安全」慢箋領藥不進醫院服務，因應防疫推出「您預約、我服務」，讓民眾預約後可於醫院門口過卡領藥。

童綜合醫院藥劑部副主任李亞倫表示，慢箋第2、3次領藥民眾，只要利用掃描慢箋上QR Code，或直接登錄童綜合醫院官方網頁首頁點入「慢箋預約」連結進入「慢性病連續處方箋預約系統」頁面(網址為http://bit.ly/39cYYc5)，輸入身分證或病歷號，與處方箋上的處方號碼後，即可完成預約領藥程序。

民眾可在領藥當日或之前完成預約後，至童醫院梧棲院區1樓交通車上車處(3號門)過卡領藥，無須進入醫院。周一至周五上午8時30分至12時及下午2時至5時，都有提供「童醫防疫 藥安全」得來速服務，並有專業藥師現場協助確認藥物、發給與提供諮詢，保障用藥安全，並讓防疫更完善。

陳姓婦人表示，很感謝童綜合醫院為民眾健康設想周到，且網路預約非常簡單，很快可以完成而且領藥便利，不用進去醫院也讓人很安心，還有藥師親切服務，細心地再次提醒用藥方式與下次領藥時間，非常甘心。

童綜合醫院施行「童醫防疫 藥安全」慢箋領藥不進醫院服務，因應防疫推出「您預約、我服務」，讓民眾預約後可於醫院門口過卡領藥。圖／童綜合醫院提供

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