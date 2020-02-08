2020台灣燈會在台中 交通全攻略看過來！
「2020台灣燈會」在台中，今晚將在后里區盛大開幕，文心森林公園已提早點燈登場，為讓國人順利到兩會場賞燈，民眾可上台中市政府網站下載「2020台灣燈會」APP，一手掌握交通、展演與燈區導航資訊。台中市警局強調，燈會期間警方將全力配合交通局，針對違規車輛即時拖吊，以維持行車順暢。
「2020台灣燈會」在台中將於2月8日至23日舉行，為讓國人能順利前往燈會賞燈，提供下列交通攻略：
民眾先上台中市政府網站下載「2020台灣燈會」APP，有交通資訊、展演活動及燈區導航等功能。
市民前往燈會主展區方式如下：
(一)騎機車前往：
1.苗栗縣、大甲區及外埔區市民：后科路→友達機車停車場。
2.大台中市區、豐原區及石岡區市民：后科路陸橋下迴轉→友達機車停車場。
(二)自行開車：
自行開車前往民眾，請將車輛開至燈會專用停車場(豐原甲保廠停車場、神岡停車場及麗寶樂園停車場)，民眾可停車轉乘接駁車前往展區，共計1萬1136個汽車停車格。另考量燈會活動夜間辨識，各停車場出入口皆設置LED發光牌面，增加識別度。
(三)交通接駁：
1.至北轉運站(后里東站)：規劃有5條接駁路線(大里運動公園、秋紅谷、太原停車場、北水湳停車場及沙鹿火車站)，民眾可轉乘接駁車前往展區。
2.至南轉運站(馬場后科路)：規劃3條接駁路線(豐原甲保廠停車場、神岡停車場及麗寶樂園停車場)，民眾可轉乘接駁車前往展區。
(四)搭乘台鐵：
燈會主展區位於台鐵后里車站旁，民眾可搭乘火車於后里火車站下車，一出站即抵達展區。
(五)搭乘高鐵：
1.南部民眾：搭至高鐵台中站下車，步行約10分鐘到台鐵新烏日站，轉乘台鐵至后里火車站即抵達。
2.北部民眾：搭至高鐵苗栗站下車，步行約5分鐘至台鐵豐富站，轉乘台鐵至后里火車站即抵達。
主展區管制情形：
(一)行人徒步區：禁止任何車輛進入(救護車輛除外)。
1.徒步區範圍：
(1)燈會展區+花馬道。
(2)馬場路(由后科路至寺山路路段)。
(3)寺山路(由營區至內東路路段)。
2.管制時間:
(1)展區+花馬道:全日。
(2)馬場路、寺山路:每日14:00-24:00。
(二)憑證進入區：除了特殊車輛(如警車、救護車、消防車、垃圾車及復康巴士等)外，憑證進入。
1.管制區路段：
(1)馬場路(由三豐路至后科路路段)。
(2)大山路(由三豐路至內東路路段)。
(3)內東路(由甲后路至后科橋下)。
(4)梅里路(由甲后路至內東路路段)
(5)內東路廣成巷(由內東路至馬場路路段)。
(6)內東路廣益巷(由內東路至后科路路段)。
2.管制時間：每日14:00-24:00。
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