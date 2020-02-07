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2020台灣燈會主燈秀搶先看 花博種子長成光之樹

中央社 / 台中7日電

2020台灣燈會明天開幕，今天晚上7時30分主燈秀試燈，今年主燈概念以台中花博為「種子」長成「森生守護─光之樹」，燈會主燈秀每天晚上整點登場，搭配震撼音樂閃耀燈會夜空。

2020台灣燈會主展區在台中后里花博園區登場，8日至23日為期16天展期。交通部、台中市政府今天舉辦感恩之夜，晚上7時30分主燈秀試燈，震撼音樂搭配絢麗燈光，璀璨后里夜空，也吸引許多民眾搶先觀看。

今年的主燈不同過去以生肖年為設計主題，以台中花博「種子」理念，長成主燈「森生守護─光之樹」，由藝術家林舜龍操刀，以原木板片結合鋼構，組成一座15公尺以上的巨大樹木形態。

「森生守護─光之樹」22條光帶大樹幹代表台灣22個縣市，368朵花苞是鄉鎮，2359片心型葉子代表台灣人民，飛舞的彩蝶及闔家歡樂的白耳畫眉在樹梢相會。

「森生守護─光之樹」主燈秀將於每天晚上6時至9時，每整點啟動一次，這次主燈設計打破只能遠觀概念，民眾可進入樹洞內，呼喚中間的光球，當聲量達到一定分貝值，光球會緩緩下降，透過互動帶來全新賞燈感受。

燈會也重啟台中花博仿生花「聆聽花開的聲音」裝置藝術，機械花脫下火紅色外衣，換上珍珠白衣，蛻變為守護台灣的「永晝心」，繼續照亮后里森林園區。

其中，每天晚上8時「森生守護─光之樹」也將串聯「聆聽花開─永晝心」，透過燈光秀展演，進行樹與花的對話。

中央燈區另有3座副燈，傳統精湛工藝創作的「爵士好鼠喜迎親」、「百鳥和鳴慶吉祥」以及結合科技創新的「福賜大地」，提供賞燈民眾傳統花燈技藝與科技創新體感的雙重感受。

台灣燈會 花博
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