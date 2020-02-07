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每片縣府收購價5元 採荔枝椿象卵片可以發小財

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
為避免荔枝椿象為害，彰化縣政府農業處經過監測，發現彰化縣荔枝椿象越冬成蟲已甦醒，並已出現交尾產卵，也展開相關防治措施，採到一片椿象卵片，收購價5元。照片／彰化縣政府提供

荔枝椿象為害，除造成農民損失，也會受到所噴出毒液的傷害，目前荔枝椿象成蟲已甦醒，並已出現交尾產卵，正是展開防治時機，彰化縣除補助農民以化學防治外，也即將辦理荔枝椿象卵片收購，今年每片收購價5元；「重賞之下，有勇夫」，去年彰化縣即出現 「採卵達人」，總發放金額達35萬多元。

彰化縣政府農業處指出，每年1至2月為荔枝椿象越冬蟲繁殖期，對藥劑耐受度較低，為防治最佳關鍵期，經近期監測調查結果，荔枝椿象越冬成蟲已甦醒，並已出現交尾產卵，為避免擴散及繁殖，農民應掌握化學防治關鍵時機，提升防治成效。

農業處提醒農民在田間作業時，應做好身體防護，若不慎被荔枝椿象灼傷，應先以大量清水沖洗，並儘速就醫，以免傷口感染。

農業處表示，中部是荔枝重要產區，彰化縣主要集中在芬園及彰化市八卦山區，依農委會規劃，今年荔枝椿象是從元月16日到2月17日採中、彰、投、雲區域化學防治，從5月1日至6月30日【若(成)蟲期】，推薦農藥有賽洛寧、丁基加保扶及亞滅培，每公頃補助2000元。

至於收購荔枝椿象卵片方面，則從2月17日至5月28日，每一卵片收購5元，每一卵片至少10-14顆卵，收購荔枝椿象越冬蟲則從10月5日至12月3日，每公斤收購1000元，繳交處均是戶籍所在地公所。

農業處表示，今年荔枝開花狀況比起去年暖冬好了許多，如果落實防治措施，成效將更明顯。尤其去年為鼓勵民眾採集荔枝椿象卵片，收購價從每片3元，提高到5元，果真吸引許多「採卵達人」，總發放金額達35萬多元，更有彰化市一對母子發了5萬元小財， 今年同樣維持5元，希望有更多人投入，甚至破紀綠，達到防治的目的。

為避免荔枝椿象為害，彰化縣政府農業處經過監測，發現彰化縣荔枝椿象越冬成蟲已甦醒，並已出現交尾產卵，也展開相關防治措施。照片／彰化縣政府提供

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