合歡山暗空公園光害防線 一條暗黑勢力反攻的發起線！

合歡山成為國際認證的銀級暗空公園後，為讓合歡山擁有無光害的環境，南投縣政府與地方共同合作，開始更換新型路燈，解決台14甲線合歡山路段，因路燈引起的光害問題，星空守護者劉志安今天指出，許多人共同努力之下，清境地區的路燈，今天終於進行第一批路燈燈罩的試安裝作業。

劉志安說，「這是一條暗黑勢力反攻的發起線！」這批經過特別設計的路燈燈罩，在南投縣政府臨時撥用有限預算下，目前只能施做約45盞，今天起為了方便施工，先以上清境地區幾種類型的路燈中數兩佔最多數、沿著台14甲線分佈最廣的燈型，自路燈裝設最高點的翠峰管制站起，一路向下安裝包含博望村裡面及附近巷道，由上往下的築起了一道光害防治的「馬奇諾防線」，降低光害維護暗空公園。

劉志安並指出，新裝設的燈型漸漸達到趨向於水平向下照射的要求，遊客需要共同留意，像是入園後的車輛禁用遠光燈、車輛停妥後必須關閉車燈、人員禁用強光手電筒，並需要將手電筒朝地面照明、任何可攜式光源請勿直射天空等，不致因此影響夜間的安全。

去年八月底，合歡山暗空公園管理公約，經過南投縣府、太魯閣國家公園、東勢林管處、清境觀光協會與台灣星空守護聯盟共同簽屬下，成為國內第一部與光害防治有關的官民合議公約，讓合歡山成為全台灣第一個有光害相關法規管理範圍內，燈光照明與光害防治的地方。