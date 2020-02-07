陳柏惟設物資轉繼站 供需要民眾索取口罩

防範武漢肺炎疫情，許多民眾仍排隊購買口罩，台灣基進黨籍立委陳柏惟將服務處設為物資轉繼站，若有民眾捐贈口罩，將轉介提供給第2選區有需要的人或單位，憑身分證免費索取。

口罩實名制購買昨天上路，民眾必須持健保卡至健保特約藥局購買。根據健保署統計，截至昨天全台共售近150萬片口罩，今天是口罩實名制上路第2天，台灣各地多數藥局仍有排隊現象。

陳柏惟昨天在臉書（Facebook）粉絲團貼文表示，最近有很多善心人士，將口罩送到位於台中市烏日區的服務處，想給真正需要的人，服務處將作為物資轉繼站，供愛心民眾捐贈，也提供戶籍在台中市第2選區包括烏日、大肚、龍井、霧峰與沙鹿區，有需要的民眾憑身分證索取。

近日網路有謠言指出「口罩都到立委手中，不用到特約藥局，有認識民進黨官員的，直接跟他們拿應該拿得到」。陳柏惟今天接受媒體聯訪時表示，謠言必須防微杜漸，言論自由不包括造謠抹黑，若是針對他的部分會訴諸法律行動。

至於設置物資轉繼站，被質疑違反公益勸募條例，陳柏惟說，若有違規就會被檢舉，也會被處罰了，若民眾有疑慮會好好向大眾說明，他設置轉繼站不是將口罩囤貨也未營利，而是將物資轉介給有需要的民眾與單位。