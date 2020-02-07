避免荔枝、龍眼減產重演 荔枝椿象漸甦醒要防治趁現在

去年荔枝椿象危害嚴重，導致荔枝、龍眼產量大減，有錢甚至買不到荔枝可吃，根據農委會田區調查，中彰投雲地區的荔枝椿象已漸從越冬期甦醒，雲林縣動植物防疫所提醒農民應立即加強園區防治工作，以免荔枝椿象族群擴散，造成荔枝、龍眼損失。

荔枝椿象主要寄生在荔枝、龍眼等無患子科植物，並以刺吸方式危害，嚴重時將導致落花落果，造成果實無法收成，影響農民收益，去年荔枝椿象危害嚴重，市面上幾乎買不到荔枝、龍眼。

雲林縣動植物防疫所長廖培志表示，根據行政院農業委員會防疫檢疫局及專家發布田區調查結果，中彰投雲地區的荔枝椿象已漸從越冬期甦醒，越冬後的荔枝椿象對藥劑耐受度較低，活動力較差且尚未產卵，此時為最佳防治時機。

廖培志表示，為提升中彰投雲地區荔枝椿象共同防治期防疫管理效益，防檢局及專家呼籲即日起至2月17日應加強跨縣市實施區域性共同防治，可提升防治成效；另龍眼、荔枝為蜜蜂重要蜜源，為避免誤傷蜂群採蜜，化學防治應於龍眼、荔枝開花前即早施藥，開花時期請勿用藥，改以摘除卵片或敲擊捕捉等物理防治。

防疫所技正鄭安國表示，農民實施化學防治請選用核准登記及推薦使用的藥劑，藥劑種類可於台南改良場網站連結各項作物的用藥資料，或到防檢局農藥資訊服務網查詢。若有農作物病蟲害防治疑問，請聯繫雲林縣動植物防疫所，聯繫電話（05）5523270。