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南投公布口罩販售實名制名單 106藥房各自公告販售時間
口罩實名制上路，為避免外界質疑各個健保藥局有偷跑開賣，南投縣衛生局調查縣內106家販售點供應時間，供民眾查詢，衛生局指出，因2月6日新措施才開始上路，實際販售時間仍以各健保特約藥局門前公告為主，並統一製作「實名制口罩販售公告單」，請縣內健保特約藥局在明顯位置張貼讓民眾查詢。
原與縣內藥師公會、藥劑生公會協調縣內健保特約藥局統一於下午3點至5點時間販售時間，惟考量民眾生活作息及藥局營業時間，另部分藥局已自行決定販售時間，因此，為擴大服務時段便利民眾購買，因此再次協調縣內106家販售點分散時段供應，以利有需求民眾方便購買。
南投藥局表示，目前店內共設有兩套系統，一套是健保卡上雲端的系統，方便民眾使用慢性病處方箋，領取第2、3次藥，一套則是這次實名制販售的健保卡檢閱系統，系統轉換間需要十多分鐘的轉換，考慮到店內老顧客的慢箋一般都在上午前來領藥，因此決定口罩販售定在下午3點開賣，但已製作販售公告立於藥局門口。
南投衛生局呼籲，健康民眾及一般學生無須戴口罩，請民眾將口罩留給需要的人，讓資源發揮最大效用外，再次提醒因每個販售點每日配發250個口罩（200個成人口罩、50個兒童口罩），民眾可持本人「健保卡」前往販售點購買，每張健保卡可用10元購買2片口罩，7天內不能重複購買。
身分證字號末碼雙號者可於每周二、四、六購買，單號者可於每周一、三、五購買，周日則開放全民皆可購買；另上班族及行動不便者，可委託親友代為購買，一人限代持一張健保卡，購買規則相同；同時，兒童口罩僅限12歲以下兒童健保卡購買。
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