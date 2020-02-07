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哪裡買得到口罩？台中即時口罩地圖上線
「哪裡還有口罩？」買口罩成為全民運動，不少人跑遍藥局買不到實名制口罩，台中市研考會推出「台中即時口罩地圖」，可即時查詢各特約藥局的口罩存量，讓有需要的人不必白跑。
口罩實名制購買政策上路，民眾持健保卡到健保特約藥局購買，每人每7天限買2片，但不少藥局一開門口罩就被買光。台中市研考會主委吳皇昇說，為了讓市民快速查詢口罩存量，特地建置「台中即時口罩地圖」，有全市特約藥局分布、成人與兒童口罩存量等，方便市民查詢。
吳皇昇說，市府資訊中心介接健保署資料，讓台中市各藥局的口罩存量在地圖上顯現，口罩地圖每個點代表1家藥局，灰色代表成人口罩賣完，紅色代表數量較少，綠色代表口罩充足，市民查詢更加直觀、一目了然。
根據口罩地圖，台中市半數特約藥局的口罩以售完或庫存少居多，部分藥局口罩數量超過200片，代表前一天的口罩沒賣完，口罩全賣完的藥局以市區居多。
台中市研考會表示，口罩地圖也可輸入地址，查詢居家附近的特約藥局，並顯示藥局名稱、地址、電話；口罩地圖與健保署資料庫連線，每次刷健保卡購買後會扣掉庫存，每5分鐘更新一次，查詢的數字會有時間差，購買前可先電話詢問。台中即時口罩地圖
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