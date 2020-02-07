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王惠美察看幼兒園防疫整備 強調已發下3萬口罩

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣各私立幼兒園對於來上課的幼童都要量額溫。照片／彰化縣政府提供

武漢肺炎疫情持續升溫，由於年後私立幼兒園陸續開學，彰化縣長王惠美除要求縣內幼兒園採取周全的防疫措施，避免成為病毒散播的溫床外，今天上午還實地察看幼兒園防疫整備情形，王惠美強調，縣府已在2月3日將近3萬個口罩全數分送各私立幼兒園，並呼籲民眾若非必要，應將口罩留給需要的人使用。

王惠美今天上午由中華民國幼教聯合總會第10屆總會長也是彰化縣私立柏克萊幼兒園創辦人謝京含、縣府教育處長陳逸玲等人陪同，到鹿港鎮私立柏克萊幼兒園了解幼兒園防疫整備情形。

王惠美說，配合教育部執行幼童備用口罩發送，縣府已在2月3日將近3萬個口罩全數分送各私立幼兒園，供園內出現幼兒發燒及呼吸道不適症狀時，緊急配戴後盡速就醫；另縣府制定幼兒園防疫SOP並製作衛教宣導單張，自2月4日起，將全縣分8區，派員於一週內走訪各幼兒園，協助園所強化疫病防制作為，務求防疫做到滴水不漏。

王惠美說，期望大家能謹守防疫「2不3要」原則，即居家隔離「不」出去、健康「不」用口罩、大陸回台「要」管理、注意衛生「要」洗手、環境消毒「要」遵守。王惠美強調，如果是健康的人，只要不感冒，原則上在戶外或者不是在密閉空間，是不需要戴口罩的，讓口罩提供給醫療人員使用，一起努力來度過這次的疫情。

縣府教育處表示，除謹守防疫「2不3要」原則外，幼兒園應備妥適量的耳（額）溫槍、洗手液或肥皂及口罩，定期測量幼兒記錄幼兒體溫狀況，並對於入園人員衛生把關，防堵園外傳染漏洞。

彰化縣長王惠美今天到鹿港鎮彰化縣私立柏克萊幼兒園察看防疫整備情形，進入時，也依規定戴口罩及先消毒。照片／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（前排左3）今天到鹿港鎮彰化縣私立柏克萊幼兒園察看防疫整備情形，並與帶孩子上學的家長寒暄。照片／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（右1）今天到鹿港鎮彰化縣私立柏克萊幼兒園察看防疫整備情形。照片／彰化縣政府提供

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