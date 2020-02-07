王惠美察看幼兒園防疫整備 強調已發下3萬口罩

武漢肺炎疫情持續升溫，由於年後私立幼兒園陸續開學，彰化縣長王惠美除要求縣內幼兒園採取周全的防疫措施，避免成為病毒散播的溫床外，今天上午還實地察看幼兒園防疫整備情形，王惠美強調，縣府已在2月3日將近3萬個口罩全數分送各私立幼兒園，並呼籲民眾若非必要，應將口罩留給需要的人使用。

王惠美今天上午由中華民國幼教聯合總會第10屆總會長也是彰化縣私立柏克萊幼兒園創辦人謝京含、縣府教育處長陳逸玲等人陪同，到鹿港鎮私立柏克萊幼兒園了解幼兒園防疫整備情形。

王惠美說，配合教育部執行幼童備用口罩發送，縣府已在2月3日將近3萬個口罩全數分送各私立幼兒園，供園內出現幼兒發燒及呼吸道不適症狀時，緊急配戴後盡速就醫；另縣府制定幼兒園防疫SOP並製作衛教宣導單張，自2月4日起，將全縣分8區，派員於一週內走訪各幼兒園，協助園所強化疫病防制作為，務求防疫做到滴水不漏。

王惠美說，期望大家能謹守防疫「2不3要」原則，即居家隔離「不」出去、健康「不」用口罩、大陸回台「要」管理、注意衛生「要」洗手、環境消毒「要」遵守。王惠美強調，如果是健康的人，只要不感冒，原則上在戶外或者不是在密閉空間，是不需要戴口罩的，讓口罩提供給醫療人員使用，一起努力來度過這次的疫情。