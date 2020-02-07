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搶攻台灣燈會人潮 中社花市推新花色鬱金香

中央社 / 台中7日電

2020台灣燈會8日開幕，搶搭台灣燈會列車，中社觀光花市推出新花色鬱金香，后里麗寶樂園8、9日前200入園者贈送小提燈，邀民眾白天賞花及旅遊，晚上逛燈會。

2020台灣燈會8日在后里登場，為搶攻燈會人潮，鄰近燈會主展區的中社觀光花市正值鬱金香花季，在燈會展期陸續推出新花色的鬱金香，讓民眾大開眼界。

中社花市副理陳月鄉表示，運用低溫冷藏技術栽種鬱金香，燈會首周推出4種首次亮相的新花色，有安琪莉可（淺粉重瓣）、女王節（桔色重瓣）、塞納達藍（紫粉白邊）、火焰旗（白花紫條紋），燈會期間陸續推出新花色鬱金香。

花市內另展出百合花、鳶尾花、西洋水仙等，燈會期間遊客週六、日可將車輛停至花市停車場，再搭接駁車前往燈會展區。

后里麗寶樂園度假區也提供第一停車場供遊客免費停車，遊客再搭乘燈會專屬免費接駁車前往燈區，為距離燈會最近的免費停車場，8、9日前200名入園者以及100名搭乘摩天輪的遊客，可免費獲得吉利鼠、美力鼠小提燈。

台灣燈會 停車場 麗寶樂園
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