不想回大陸疫區工作 彰化縣勞工處：勞工可拒絕指派

武漢肺炎疫情持續延燒且病例數持續上升，讓很多回台過年的台商員工很掙扎，向彰化縣政府勞工處詢問，是否可等疫情趨緩再過去。勞工處表示，大陸已經中央政府列入二級以上流行地區，雇主應以勞工健康安全為最優先考量，不宜指派勞工前往中國大陸。

勞工處表示，如非必要，雇主也應暫時避免指派勞工前往港澳地區，可改採視訊或電傳等其他方式來維持營運經營，或與勞工協商調整工作地點及工作內容，並照付工資。

在武漢肺炎爆發後，不少台商、員工及眷屬搶著回台卻不可得，而回來過年的，面對大陸工廠已陸續開工， 卻擔心受到傳染，又怕不回去，工作不保，彰化縣勞工處即接到不少詢問電話，希望能確保工作權，又能兼顧健康安全。

彰化縣政府勞工處說，依據勞動基準法第14條第1項第6款規定，雇主違反勞動契約或勞工法令，致有損害勞工權益之虞，勞工得不經預告終止契約，如雇主指派勞工前往中國大陸疫區工作，應徵得勞工同意，並評估勞工個人健康狀況。

勞工處表示，雇主應避免指派有慢性肺病(含氣喘)、心血管等疾病的勞工前往大陸，並應強化勞工清潔、呼吸道衛生、自我健康狀況監測等感染預防措施的教育訓練，提供口罩、個人消毒用品等防護設備，及採取體溫量測、加強工作區域清潔、消毒及保持通風，如雇主未提供必要的安全衛生預防設備及措施或強行指派勞工赴中國大陸疫區提供勞務，勞工得拒絕接受指派，並得不經預告終止契約。

雇主如強行勞工至中國大陸疫區工作或出差，致勞工有權益受損之虞時，勞工處表示，勞工得以此為由終止勞動契約，雇主應給付資遣費。縣府已將「勞工赴中國大陸工作之勞動權益Q&A」(http://labor.chcg.gov.tw/07other/other01_con.asp?topsn=224&data_id=20958)置於彰化縣政府勞工處網頁，可供民眾查詢，或洽勞工處勞動條件科，諮詢專線：（04）7532510。