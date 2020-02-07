防疫大作戰 街友關懷宴防疫不馬虎
冷氣團頻頻來襲，全台都籠罩在低溫中，彰化縣員林市黎明社區為關懷街友，今（7）日舉辦黎明社區慶元宵「第一屆毅起關懷街友宴」，邀請員林地區逾百名街友喝春酒；主辦單位也將防疫列為關懷的街友的最重要工作，現場將發放1,000個口罩給街友，並邀請醫療單位做防疫衛教宣導。
全台防疫總動員，各單位都展開各項防疫工作，但在社會角落的街友往往都被忽略，且街友本身也較欠缺獲得相關防疫訊息及裝備。
主辦人賴明毅表示，近來天寒地凍，事先訪查街友時，已先了解其身體狀況，且街友宴當天還有員林醫院提供量血壓、量體溫等服務，以及武漢肺炎的防疫衛教宣導，希望能讓街友掌握自身健康狀況及了解正確防觀念，同時除發放1,000個口罩外，還提供兩百瓶依必朗殺菌沐浴乳給街友，讓其加強自我防議，防疫大家一起來。
賴明毅表示，這次黎明社區首度舉辦街友宴，事前訪查員林地區各地的街友，清查得知員林地區大約有近200名街友，預計席開20桌，發放入場牌，屆時再持牌入場。這場別開生面的街友防疫春酒宴之前，主辦單位還邀請雅頓髮藝的設計師來為街友理髮。
黎明社區發展協會理事長吳秀戀說，員林不少商家響應這場「第一屆毅起關懷街友宴」活動，除了提供1,000個口罩的長青藥局，及提供兩百瓶依必朗殺菌浴沐乳的維美百貨外，沛眼鏡也提供老花眼鏡給街友，另有商家提供200盒蛋捲。
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