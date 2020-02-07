心房顫動患者電氣灼燒+左心房封堵免除中風危機

65歲蕭先生因心房顫動接受心導管電氣灼燒術，術後持續服用抗凝血劑治療，某天突然左手、左腳無力，伴隨言語不順，回診發現有腦梗塞現象，在醫師建議下，將易產生血栓根源的左心房以手術封堵，在台中榮總心臟血管中心團隊用心治療與照顧下，免除心悸症狀，更遠離中風危機。

台中榮總心血管中心醫師謝育整說，心房顫動是心房內產生不正常持續放電，導致心跳不規則，病患除了會心跳過快引起的心悸外，左心房顫動產生的血塊易流入腦部，造成腦中風，發生機率是一般人的5倍，心房顫動患者必須長期服用抗凝血藥，減少心房血塊形成，降低中風機率。

謝育整說明，約2%患者即使服用抗凝血劑，仍會發生中風，或產生出血副作用，目前醫療科技可由心導管放置左心房封堵器，防止血栓及中風發生。蕭姓病患在台中榮總心臟血管中心團隊用心治療與照顧下，成功接受心房顫動電燒手術，再接受心房封堵器放置手術，術後恢復良好，目前門診追蹤，免除心悸症狀，更遠離中風危機。