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心房顫動患者電氣灼燒+左心房封堵免除中風危機

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
65歲蕭先生在台中榮總心臟血管中心團隊用心治療與照顧下，除了免除心悸症狀，更遠離中風危機。圖／台中榮總提供

65歲蕭先生因心房顫動接受心導管電氣灼燒術，術後持續服用抗凝血劑治療，某天突然左手、左腳無力，伴隨言語不順，回診發現有腦梗塞現象，在醫師建議下，將易產生血栓根源的左心房以手術封堵，在台中榮總心臟血管中心團隊用心治療與照顧下，免除心悸症狀，更遠離中風危機。

台中榮總心血管中心醫師謝育整說，心房顫動是心房內產生不正常持續放電，導致心跳不規則，病患除了會心跳過快引起的心悸外，左心房顫動產生的血塊易流入腦部，造成腦中風，發生機率是一般人的5倍，心房顫動患者必須長期服用抗凝血藥，減少心房血塊形成，降低中風機率。

謝育整說明，約2%患者即使服用抗凝血劑，仍會發生中風，或產生出血副作用，目前醫療科技可由心導管放置左心房封堵器，防止血栓及中風發生。蕭姓病患在台中榮總心臟血管中心團隊用心治療與照顧下，成功接受心房顫動電燒手術，再接受心房封堵器放置手術，術後恢復良好，目前門診追蹤，免除心悸症狀，更遠離中風危機。

台中榮總心臟血管中心主任吳茲睿指出，台中榮總每年逾3000例心導管檢查，包括心房顫動/心室心律不整3D消融術、慢性完全阻塞冠狀動脈氣球擴張術、緊急冠狀動脈氣球擴張術，危急糖尿病足的介入性診療、左心耳封堵術與其他各類型複雜性心臟血管疾病，足見介入性心導管檢查在各類型心臟血管疾病，確實扮演舉足輕重關鍵診療角色。

65歲蕭先生在台中榮總心臟血管中心團隊用心治療與照顧下，除了免除心悸症狀，更遠離中風危機。圖／台中榮總提供

台中榮總 腦中風 手術
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