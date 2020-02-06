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台中豐原小燈區 5公尺高主燈「葫蘆之心」曝光
2020台灣燈會在台中，配合燈會，台中市水利局與觀光旅遊局在豐原陽明大樓打造一座長、寬、高各5公尺的主燈「葫蘆之心」，今晚舉行點燈儀式。台中市長盧秀燕表示，感謝市府和民間團體的支持和努力，打造一個「慶豐年，賀原宵」的小燈區，歡迎市民朋友前來「感受豐原的好光彩。」
「各區亮起來！」盧秀燕表示，今年台中舉辦「國家級」、「2020愛你愛你」的台灣燈會，市府團隊投入相當多的精力籌辦，主展區即將開幕，各局處也緊鑼密鼓的準備，豐原開一個小燈區，主燈葫蘆之心具「如意」的含義，盼為新的一年帶來好兆頭，歡迎民眾前來享受台中的美景。
台中市觀旅局長林筱淇說，豐原小燈區與2020台灣燈會遙相呼應，藉由此一活動活絡豐原，再創榮景，歡迎遊客在賞燈之餘，順遊豐原，品嘗小吃、糕餅等當地特色，飽覽漆藝文化。
台中市水利局表示，以豐原陽明市政大樓為中心，將黃色、橘色的葫蘆燈飾懸掛在豐原火車站、西站、中正路、信義街、慈濟宮、樂天宮及豐原廟東復興商圈等周邊街道，打造極具豐原特色的福祿光廊，營造濃厚的元宵佳節氛圍。
水利局表示，主燈「葫蘆之心」設計發想源自豐原舊稱「葫蘆墩」，結合俗諺「水清、米白、材乾、餅香、查某水」的概念，外型設計葫蘆的樣貌，彩繪上稻穗及糕餅的意象，象徵豐原富饒的物產。
水利局指出，豐原燈區即日起至23日開展，為推廣豐原物產，還規劃宮廟猜燈謎、漆藝特展，及DIY燈籠等活動，而燈會主展區后里森林園區及馬場園區將於2月8日點燈，歡迎大家來台中遊玩、賞燈。
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