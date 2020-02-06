台鐵高架橋下空間運用 各界獻策

台鐵高架化後滴水線內的廊帶空間，目前仍規畫施工中，議員和居民多建議創設多元化、多目標空間，才有利老年、青少年走出門就近活動；市長盧秀燕去年參觀英國倫敦「波羅市場」，建議高架橋下市集頗受歡迎；但主導權在台鐵，如何運用難得的城市空間？眾所矚目。

台中市府負責高架橋下滴水線外的廊帶，闢設21.7公里綠廊今年底完工啟用；滴水線內的正橋下空間可遮日擋雨，更有利多目標使用。

民進黨市議員邱素貞表示，日本高架鐵道下的空間最常用來當簡易球場，籃球、足球都有，居民一出門就可運動，提高意願。曾朝榮議員也反映地方居民希望台鐵規畫外，也能釋出空間敦親睦鄰，包括里民活動中心、停車場等實用設施。

國民黨議員楊正中建議，難得的空間除了綠美化，應可設置關懷據點或簡易媽媽教室，讓民眾共享。

盧秀燕去年曾訪問倫敦，借鏡英國鐵路高架化後的空間善用，讓老舊市場轉型，她認為可作為台中鐵路高架化後的規畫依據，波羅市場不僅是倫敦民眾採買的重要選擇，也成為觀光勝地，帶動地方發展。