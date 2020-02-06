聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵高架橋下空間運用 各界獻策

聯合報 / 記者陳秋雲／台中報導
台中鐵路高架化完成後，高架鐵道下方空間運用各界獻策。 圖／台中市建設局提供

台鐵高架化後滴水線內的廊帶空間，目前仍規畫施工中，議員和居民多建議創設多元化、多目標空間，才有利老年、青少年走出門就近活動；市長盧秀燕去年參觀英國倫敦「波羅市場」，建議高架橋下市集頗受歡迎；但主導權在台鐵，如何運用難得的城市空間？眾所矚目。

台中市府負責高架橋下滴水線外的廊帶，闢設21.7公里綠廊今年底完工啟用；滴水線內的正橋下空間可遮日擋雨，更有利多目標使用。

民進黨市議員邱素貞表示，日本高架鐵道下的空間最常用來當簡易球場，籃球、足球都有，居民一出門就可運動，提高意願。曾朝榮議員也反映地方居民希望台鐵規畫外，也能釋出空間敦親睦鄰，包括里民活動中心、停車場等實用設施。

國民黨議員楊正中建議，難得的空間除了綠美化，應可設置關懷據點或簡易媽媽教室，讓民眾共享。

盧秀燕去年曾訪問倫敦，借鏡英國鐵路高架化後的空間善用，讓老舊市場轉型，她認為可作為台中鐵路高架化後的規畫依據，波羅市場不僅是倫敦民眾採買的重要選擇，也成為觀光勝地，帶動地方發展。

台鐵 倫敦 鐵路高架化 盧秀燕
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

口罩留給第1線防疫人員 盧秀燕帶頭不戴口罩

中央4天來1天用量 台中市長盧秀燕帶頭不戴口罩

買口罩實名制 盧秀燕：建議偏遠區域納入衛生所售

疫情不影響燈會 盧秀燕：照常舉辦

相關新聞

綠空廊道豐原小段啟用 居民按讚

中市的鐵路高架化後，多出21.7公里的帶狀空地，台中市府打造「綠空廊道」；其中豐原區向陽路到陽明街480公尺率先完工啟用，沿線如同多了帶狀公園，人車分道方便遛小孩、跑步，居民按讚表示驚喜；建設局新工處長葉雙福說，今年底全線都會完工。

彰化花壇白沙坑迎燈排、新丁粄節照常

武漢肺炎疫情波及部分活動，但彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排文化節活動2月7和8日遶境照常舉行，僅元宵聯歡晚會暫停；鹿港鎮「頂番鬧元宵」活動與中市東勢區山城客家庄年度盛事「新丁粄節」，也照常舉行。

涂媽媽賣地瓜 自力拉拔3子女

住台中豐原區的單親涂媽媽，獨自拉拔3名子女，其中小六的孩子患有癲癇與中度智能障礙，她接受人安基金會「給魚給竿」計畫，3年前學成後賣地瓜，除了因孩子發病需照護或就診，其餘時間風雨無阻擺攤，靠一個地瓜攤養活一家人，還籌措孩子醫藥費。

台中地瓜媽媽 9人擺攤剩2人撐

不給錢、給地瓜！台中有基金會推出「另類救助」，免費提供地瓜攤車、木炭、紙袋與150台斤的地瓜，協助媽媽們自力更生，自101年迄今已輔導45名弱勢媽媽，不過烤瓜、賣瓜很辛苦，學成後實際擺攤、販售共9人，目前僅2人持續賣瓜。

台鐵高架橋下空間運用 各界獻策

台鐵高架化後滴水線內的廊帶空間，目前仍規畫施工中，議員和居民多建議創設多元化、多目標空間，才有利老年、青少年走出門就近活動；市長盧秀燕去年參觀英國倫敦「波羅市場」，建議高架橋下市集頗受歡迎；但主導權在台鐵，如何運用難得的城市空間？眾所矚目。

口罩留給第1線防疫人員 盧秀燕帶頭不戴口罩

台中市長盧秀燕因公務防疫口罩調度緊繃，把口罩留給醫療、第一線防疫人員，今天視察藥局販售實名制口罩，與台中市衛生局長曾梓展...

紫南宮場所進行全面消毒 本周日如期舉辦呷丁酒

竹山紫南宮決定不停辦呷丁酒活動後，今天竹山清潔隊及一家生物科技公司免費提供殺菌率高達99.9％次氯酸水，前往丁酒舉辦現場...

買不到口罩怎麼辦？這位小朋友這招超有前途！

買不到口罩怎麼辦?有人想怎麼省點用?或如何口罩復活 ？還有小朋友乾脆來這招！有網友貼在社群一位小朋友KUSO的乾脆在自已...

台灣燈會「好神宗教燈區」 大活佛為全球消災祈福

武漢肺炎疫情增溫，中華國際嘎檔巴佛教總會受邀進駐2020台灣燈會后里花博園區「好神宗教燈區」，搭建藏傳佛教嘎檔巴燈區，其...

口罩用量吃緊 彰化醫護人員領口罩也實名制

中央控管口罩，醫療院所對口罩有高度需求，彰化縣內醫院、診所已陸續領到口罩，但地方的需求量仍未能滿足，傳出小診所口罩不夠快...

台灣燈會5.5公尺藍染創作 呈現石岡水壩壯觀景象

2020台灣燈會在台中舉行，主燈區2月8日將在后里園區登場，台中市政府在后里花花步道設置「漫遊客家庄燈區」，其中「石岡意...

火影之舞掀高潮 「花在彰化」突破66萬人

2020花在彰化從從農曆年大年初一到十六登場，現在已到尾聲，溪州公園從2月4日到今天連續3天晚上加碼國內表演藝陣文化團體...

熱門新聞

炮炸寒單爺 8日台東市登場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。