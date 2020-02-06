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台灣與中國無異？武漢肺炎威脅，國家干預界線何在？

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口罩留給第1線防疫人員 盧秀燕帶頭不戴口罩

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕（右）今天視察藥局販售實名制口罩，全程未戴口罩。記者趙容萱／攝影

台中市盧秀燕因公務防疫口罩調度緊繃，把口罩留給醫療、第一線防疫人員，今天視察藥局販售實名制口罩，與台中市衛生局長曾梓展等市府人員全程未戴口罩，曾梓展下午到台灣燈會主展區后里園區宣導防疫，到場的政府官員也沒有戴口罩，記者直擊台中市政府，在新聞局裡辦公的人員也沒有戴口罩。

台中市長盧秀燕說，政府釋出醫療及公務防疫人員口罩，台中市1天用量約20萬片，台中市4天才拿到1天的用量，到今天6天，只收到近31萬片口罩，等於6天只給1.5天的量，口罩調度十分緊繃，她拜託市府員工盡量把口罩留給醫療、第一線防疫人員。

曾梓展建議，健康民眾日常生活不需要戴口罩，謹記疾管署「一不三要」的戴口罩原則，也就是開放空間「不」用戴口罩，自己生病或去醫院看病時「要」戴口罩、免疫力不好的慢性病患者「要」戴口罩、出入人多密集的場所「要」戴口罩。

台灣燈會2月8日將在主展區后里園區開燈，台中市政府全力做好防疫工作，展區工作人員與志工配戴口罩，出勤前量測體溫，加強衛教宣導；園區內也備有洗手乳、乾洗手液等防疫物資，並有醫護人員進駐待命。

曾梓展說明，燈會防疫四口訣「內外洗報」，密閉空間戴口罩、戶外口罩非必要、勤洗手多防護、有異狀速通報，燈會多為戶外展區，健康民眾不強制戴口罩，只有「花舞館」屬於室內密閉空間，提醒民眾入內參觀配戴口罩。

記者實地觀察，昨天下午台中市新聞局辦公員工沒有戴口罩。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（前排左）今天視察藥局販售實名制口罩，全程未戴口罩。記者趙容萱／攝影
台中市衛生局長曾梓展（右六）等政府官員今天到台灣燈會主展區后里園區宣導防疫，一字排開，全部沒有戴口罩。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕（右）今天視察藥局販售實名制口罩，全程未戴口罩。記者趙容萱／攝影

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