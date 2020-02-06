彰化縣白沙坑迎燈排文化節7、8日登場

彰化有許多大大小小的觀光工廠，不少家長會在週末時光帶著孩子去遊玩，因為觀光工廠不只可以讓孩子消耗體力（？），還可以在裡面吸收許多知識，大部分的觀光工廠都有DIY體驗活動，讓小朋友邊玩邊學，再加上觀光工廠生產的幾乎都是和我們生活息息相關的產品，不少人參觀過一趟後，都會有一種知識長好長滿的滿足感。

2020-02-06 13:18