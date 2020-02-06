彰化縣白沙坑迎燈排文化節7、8日登場
武漢肺炎疫情波及部份活動，不過彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排文化節活動2月7、8日遶境照常舉行，元宵聯歡晚會則暫停。
彰化縣文化局、花壇鄉公所、文德宮管委會舉辦的「2020白沙坑迎燈排文化節」活動，傳統民俗「迎燈排遶境」、「創意燈排競賽及展示」及2月8日「愛您愛您999湯圓豆花免費嚐」均照常舉行。
花壇文德宮主祀福德老爺是有戴官帽的土地公，香火鼎盛，今年白沙坑迎燈排遶境活動將在2月7和8日晚間7時30起至凌晨，從文德宮出發遶境白沙村、文德村、長沙村，當地將會相當熱鬧宛如不夜城。
相關活動訊息也可上文德宮臉書粉絲專頁查詢，彰化縣政府也提醒民眾出入公共場合應正確配戴口罩，並落實勤洗手，以降低感染風險。
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