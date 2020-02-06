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紫南宮場所進行全面消毒 本周日如期舉辦呷丁酒

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
竹山清潔隊及一家生物科技公司今天前往丁酒舉辦現場進行全面消毒，提供殺菌率高達99.9％次氯酸水進行噴灑。記者黑中亮／攝影

竹山紫南宮決定不停辦呷丁酒活動後，今天竹山清潔隊及一家生物科技公司免費提供殺菌率高達99.9％次氯酸水，前往丁酒舉辦現場進行全面噴灑消毒，主委莊秋安再次強調，呷丁酒是屬於戶外開闊的活動場所，通風良好並不是在密閉空間，專家也認為不要自己嚇自己，因此在土地公婆的保庇下，請大家放心，但也擔心民眾會憂慮，今年有準備袋子，提供民眾可以包回去吃。

今年上午竹山清潔隊前來活動場地進行全面消毒，鎮公所表示，這是國內一家生物科技公司免費所提供的次氯酸水殺菌液消毒，另外也提供數百瓶的次氯酸水殺菌液，當天讓紫南宮工作人員使用和現場殺菌，無毒無味的氧離子殺菌力，無須調製可以直接使用，除了讓工作人員可以安心工作，也希望讓前來民眾能吃的安心。

紫南宮主委莊秋安表示，今年武漢肺炎疫情，讓很多人都打電話來問呷丁酒活動是否依然舉辦，代表大家都還想來吃丁酒，加上北部有十多部遊覽車的信眾，表達要下來吃素食，經請示神明後決定與往年一樣，仍在紫南宮丁酒停車場舉行，選在元宵節隔天的2月9日上午9時展開，準備的食材量包括卜蜂食品提供的

雞肉1萬公斤外，公賣局米酒2000瓶以水、酒10比1的調配比例而成，以及台梗9號及台梗11號稻米約3000公斤煮成米飯。

紫南宮指出，面對武漢肺炎疫清，廟方也不敢大意，提前做出安全防範，針對所有場所都進行殺菌消毒過兩次，加上呷丁酒是屬於戶外開闊的活動場所，通風良好並不是在密閉式空間，已做好各項因應措施，請大家放心安心來呷丁酒。

竹山清潔隊及一家生物科技公司今天前往丁酒舉辦現場進行全面消毒，提供殺菌率高達99.9％次氯酸水進行噴灑。記者黑中亮／攝影
莊秋安主委表示呷丁酒是戶外開闊的活動場所，已做好各項因應措施，請大家放心安心來呷丁酒。記者黑中亮／攝影
竹山清潔隊及一家生物科技公司今天前往丁酒舉辦現場進行全面消毒，提供殺菌率高達99.9％次氯酸水進行噴灑。記者黑中亮／攝影

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