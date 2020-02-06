紫南宮場所進行全面消毒 本周日如期舉辦呷丁酒

竹山紫南宮決定不停辦呷丁酒活動後，今天竹山清潔隊及一家生物科技公司免費提供殺菌率高達99.9％次氯酸水，前往丁酒舉辦現場進行全面噴灑消毒，主委莊秋安再次強調，呷丁酒是屬於戶外開闊的活動場所，通風良好並不是在密閉空間，專家也認為不要自己嚇自己，因此在土地公婆的保庇下，請大家放心，但也擔心民眾會憂慮，今年有準備袋子，提供民眾可以包回去吃。

今年上午竹山清潔隊前來活動場地進行全面消毒，鎮公所表示，這是國內一家生物科技公司免費所提供的次氯酸水殺菌液消毒，另外也提供數百瓶的次氯酸水殺菌液，當天讓紫南宮工作人員使用和現場殺菌，無毒無味的氧離子殺菌力，無須調製可以直接使用，除了讓工作人員可以安心工作，也希望讓前來民眾能吃的安心。

紫南宮主委莊秋安表示，今年武漢肺炎疫情，讓很多人都打電話來問呷丁酒活動是否依然舉辦，代表大家都還想來吃丁酒，加上北部有十多部遊覽車的信眾，表達要下來吃素食，經請示神明後決定與往年一樣，仍在紫南宮丁酒停車場舉行，選在元宵節隔天的2月9日上午9時展開，準備的食材量包括卜蜂食品提供的

雞肉1萬公斤外，公賣局米酒2000瓶以水、酒10比1的調配比例而成，以及台梗9號及台梗11號稻米約3000公斤煮成米飯。