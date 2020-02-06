台灣燈會8日開幕 中市府增設洗手台加強消毒防疫

2020台灣燈會8日在台中開幕，台中市政府做好防疫工作，展區工作人員配戴口罩，出勤前量體溫，園區內也準備洗手乳、乾洗手等防疫物資並增設洗手台，全力防疫。

2020台灣燈會在台中后里登場，展期自2月8日至23日，為期16天。武漢肺炎疫情延燒，為讓民眾安心賞燈，台中市政府今天在后里馬場園區召開防疫記者會，並請觀旅局、交通局、環保局、經發局、社會局、衛生局等說明防疫作為。

衛生局長曾梓展表示，防疫四口訣「內外洗報」，「密閉空間戴口罩、戶外口罩非必要、勤洗手多防護、有異狀速通報」。他也提到，燈會多為戶外展區，健康民眾不強制戴口罩，但「花舞館」因屬室內密閉空間，民眾入內參觀必須配戴口罩。

另外，展區內哺乳室備有消毒用具，並設有6處救護站，協助民眾就醫；環保局長吳志超則指出，固定式、流動式廁所及哺乳室等將定期消毒，並在各處流動廁所增設洗手台。

經發局長張峯源表示，要求美食攤商落實食安管理，讓攤商全程配戴口罩，美食公共休息區座位提高消毒頻率，美食區洗手台也提供洗手用具，並不定時派員巡查。

交通局長葉昭甫也要求接駁車業者在燈會期間，進行服務人員的健康管理及車輛、候車設施的消毒工作，所有駕駛員及服務人員均配戴口罩執勤。

觀旅局長林筱淇表示，1月底已完成志工及工作人員衛教宣導教育訓練，展區重要出入口及室內展館門口也張貼衛教文宣；社會局也要求展區工作人員、志工全部配戴口罩。