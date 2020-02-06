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買不到口罩怎麼辦？這位小朋友這招超有前途！
買不到口罩怎麼辦?有人想怎麼省點用?或如何口罩復活 ？還有小朋友乾脆來這招！有網友貼在社群一位小朋友KUSO的乾脆在自已臉上畫上口罩，讓網友們哈哈大笑，表示小朋友有前途，真 幽默。
彰化踢爆網Line社群有人分享一名小朋友用黑筆在自己臉上畫上黑色口罩，若不仔細看，真會以為小朋友戴著黑色口罩，網友們說，現在找不到口罩很苦悶，苦中作樂一下也好。
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