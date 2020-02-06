台灣燈會「好神宗教燈區」 大活佛為全球消災祈福
武漢肺炎疫情增溫，中華國際嘎檔巴佛教總會受邀進駐2020台灣燈會后里花博園區「好神宗教燈區」，搭建藏傳佛教嘎檔巴燈區，其中設置30尺高的壇城展示佛陀舍利，與民眾廣結善緣，並有許願池、藏式吉祥轉經輪供民眾祈福。嘎檔巴佛教總會長慧吉祥大活佛今天說，盼藉由燈會，宣揚佛陀大慈大悲的精神，為全球消災祈福，希望眾生得到幸福、快樂，身心健康、福慧圓滿。
2020年台灣燈會即將在日8日於台中后里登場，其中藏傳佛教嘎檔巴燈區是好神宗教燈區中最大的獨立燈區，設罝耗時一個月完成，現場搭建30尺高的壇城，舉辦「2020台灣台中燈會暨第68屆佛陀與諸大弟子舍利文化與藝術世界大展。
嘠檔巴佛教總會說明，壇城四周圍繞巨型唐卡，內部展出珍貴的黃金舍利塔，塔內供奉佛陀舍利子，並且展示來自數十個國家佛教千年聖物佛陀舍利，供大眾瞻禮。許願池和轉經輪則可祈求褔慧相續不斷；一旁的蒙古包，裏頭有有色彩繽紛的西藏傢具、莊嚴的尼泊爾講經寶座等。
慧吉祥大活佛說，每年台灣燈會吸引數以千萬人潮蒞臨參觀，嘎檔巴燈區讓民眾在欣賞傳統花燈的同時，誠心瞻禮佛舍利，真誠地祈禱，為新年奠定吉祥的開始，他為全球消災祈福，也為武漢肺炎疫情消災祈福。
此外，「好神宗教燈區」舉辦各項豐彩活動，嘠檔巴準備水晶五色光蓮花燈、發財母金、吉祥結，「媽祖燈區」連續3個聖杯可獲得限量大甲媽祖小吊飾，「慈德慈惠堂燈區」主打月老郵筒，都是免費結緣品和民眾廣結善緣。
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