口罩用量吃緊 彰化醫護人員領口罩也實名制

中央控管口罩，醫療院所對口罩有高度需求，彰化縣內醫院、診所已陸續領到口罩，但地方的需求量仍未能滿足，傳出小診所口罩不夠快要停診，彰化縣衛生局長葉彥伯指出，目前縣內醫院、診所以及長照機構等共同調度口罩，至少都要維持7天庫存量，昨天為止針對醫療院所提出需求量都已核定發送，理論上不會有沒口罩看診的狀況。

中央為確保防疫第一線人員口罩足夠，依據各縣市人口數以及醫療人員數評估提供給地方口罩，彰化縣估算目前全縣醫療院所一天需要約5萬個口罩，但從本月2日開始中央波動性的提供口罩，已累計12萬個，用量相當吃緊。

醫院、診所這幾天陸續派人領取，衛福部彰化醫院昨天已領得4千個，由各科別依需求使用，行政人員一人則一天限制使用一個。

彰化衛生局長葉彥伯說，醫療院所的口罩庫存一般都有一個月的量，但防疫期間啟動負壓隔離病房，醫療人員口罩使用量比平常大，加上院所無法自行進貨，庫存量消耗大，已要求醫院裡也自行實行口罩實名制確保用量，醫療院所間口罩相互調度，要避免有院所出現低於7天以下庫存量。

中華民國診所協會全國聯合會理事長廖慶龍說，上星期中央還未發放口罩前，先透過醫師公會各縣市調貨，彰化發得80盒，評估縣內診所醫師及醫療團隊每日共需要1萬個口罩，診所提出申請目前核定2萬8千個口罩， 西醫診所已領取1萬1千多片，其餘陸續領取中。

廖慶龍表示，診所醫師是社區防疫的第一線，疫情延燒全台診所都碰到口罩不足的問題，若中央不斷貨，疫情也獲控制，診所應都能順利運作，業者也會共體時艱，將口罩先提供給需求較高的耳鼻喉科、小兒科等。

醫療院所口罩吃緊，只能省著用，葉彥伯說，口罩實施實名制，就像健保卡一樣需要再用，戴口罩是防止將自己噴沫影響別人，洗手也很重要，他舉例若是獨居、少出門的人不太需要戴口罩，除非就醫才戴，防疫時刻應把資源留給需要的人。